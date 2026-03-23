용인시, 대상포진 예방접종 지원 대상 65세 이상 확대

고령 발병률 고려한 맞춤형 복지
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 대상포진 예방접종 지원 대상을 지역 내 1년 이상 거주한 65세 이상 모든 어르신으로 확대한다고 23일 밝혔다.
시는 이를 위한 '용인시 대상포진 예방접종 지원 조례 전부개정조례안'을 발의, 20일 제301회 용인시의회 임시회 제2차 본회의에서 수정 가결됐다.
개정 전 지원 대상은 기초생활수급자 등 취약계층에 한정됐으나, 고령층의 높은 대상포진 발병률을 반영해 어르신 전체로 확대했다.
시는 이를 통해 어르신들의 의료비 부담을 줄이고 건강한 노후생활을 지원할 것으로 기대한다.
접종은 위탁 의료기관에서 가능하도록 조치, 신분증 지참 후 대상 확인·예진표 작성·의사 예진 절차를 거쳐 받을 수 있다.
이상일 시장은 "조례 개정을 통해 많은 어르신이 대상포진 예방접종 지원을 받아 건강한 삶을 영위할 수 있을 것"이라며 "시민 건강을 위한 의료서비스 강화와 복지 사각지대 해소를 위해 세심한 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.
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