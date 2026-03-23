경기도 '2026년 노동안전보건 우수기업 인증사업' 참여기업 모집

"자율적인 안전관리 역량 높이고 산업재해 예방 문화 확산"

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도일자리재단은 산업재해 예방과 안전한 일자리 환경 조성을 위해 '2026년 경기도 노동안전보건 우수기업 인증사업' 참여기업을 오는 4월 24일까지 모집한다.

2026 노동안전보건 포스터. [사진=경기도 북부청]

23일 도에 따르면 이 사업은 산업재해에 취약한 중소규모 사업장 가운데 노동안전보건 규정을 모범적으로 준수하고 안전관리 수준이 우수한 기업을 발굴해 인증하고, 노동환경 개선을 지원하기 위해 추진된다.

모집 대상은 공고일 기준 경기도에 소재한 상시근로자 50인 미만 중소기업이다. 서류평가와 현장평가, 선정 심의위원회를 거쳐 최종 25개 기업을 선정할 계획이다.

우수기업으로 선정된 기업에는 최소 300만 원에서 최대 500만 원까지 노동환경개선 지원금이 지급된다. 지원금은 작업장 시설개선, 안전장비 구입, 산업안전보건 교육 등 노동환경 개선을 위한 용도로 활용할 수 있다.

또한 선정 기업에는 경기도 노동안전보건 우수기업 인증서와 현판이 수여되며, 경기도 중소기업 육성자금 신청 시 가점(5점)이 부여된다. 이와 함께 경기신용보증재단의 '일자리 희망드림 특례보증' 연계 지원과 우수기업 상위 3개사에 대한 경기도지사 표창 등 다양한 혜택도 제공된다.

인증 기간은 인증일로부터 2년이며, 기간 종료 후에도 신청 요건을 충족하면 다시 인증에 참여할 수 있다.

사업 참여 희망 기업은 경기도 또는 경기도일자리재단 누리집에서 공고내용을 확인해 경기도일자리재단 통합접수시스템을 통해 신청하면 된다. 기타 자세한 사항은 경기도일자리재단 서부사업본부 동반성장팀(031-270-9754)으로 문의하면 된다.

이인용 경기도 노동안전과장은 "노동안전보건 우수기업 인증사업은 중소기업의 자율적인 안전관리 역량을 높이고 산업재해 예방 문화를 확산하기 위한 제도"라며 "안전한 작업환경 조성에 노력하는 도내 기업들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

한편 경기도는 지난 2020년부터 해당 사업을 통해 도내 중소기업의 안전관리 수준 향상과 산업재해 예방 문화 확산을 지속적으로 추진하고 있다.

1141world@newspim.com