부산시, 안전통학로 명칭 시민공모…15분도시 핵심가치 실현

최우수상 30만원, 4월 결과 발표
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 23일부터 4월 5일까지 '15분도시 안전통학로 이름을 지어주세요'를 주제로 안전통학로 명칭 시민공모전을 개최한다고 밝혔다.
안전통학로 조성 사업은 15분도시 부산의 행복생활권 확보 전략사업으로 시내 638개 학교를 대상으로 차 없는 길 조성, 불법주정차 해소, 도로 다이어트, 일방통행 지정 등 학생 보행권 강화에 나선다.
공모는 시민 누구나 참여 가능하며, 시 누리집 접속 링크나 QR코드로 제안명칭과 의미를 간편 설문으로 제출하면 된다. 자세한 내용은 시 누리집 고시공고에서 확인할 수 있다.
시는 1차 내부심사와 2차 심사위원회를 통해 최우수 1편, 우수 4편을 뽑아 4월 중 시 누리집에 결과를 공고한다. 심사기준은 독창성, 창의성, 대중성, 확장성을 고려한다.
시상은 최우수 30만원 상당, 우수 10만원 상당 모바일상품권이며 추첨 50명에게 5천원 상당 상품권을 준다.
민순기 미래공간전략국장은 "학생들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 길을 단계적으로 조성해 미래세대의 안전을 지킬 수 있도록 준비하겠다"며 "시민 여러분들의 많은 참여와 배려를 부탁드리며 이번 공모에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com