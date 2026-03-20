최성안 삼성重 부회장 "3X 전환 퍼스트무버 될 것"

삼성중공업, 제 52기 정기주주총회 개최

3X 전환 통한 미래 성장 등 3대 사업방향

초격차 기술 확보·글로벌 사업 고도화 제시

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 삼성중공업은 20일 경기 성남시 분당구에 위치한 판교 R&D센터에서 '제 52기 정기 주주총회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 주주총회에서는 ▲52기 재무제표 승인 ▲정관 일부 변경의 건 ▲사내이사 최성안 선임의 건 ▲사외이사 이연승 선임의 건 등을 원안대로 의결했다.

최성안 삼성중공업 대표이사 부회장은 이날 주주총회에서 3X 전환을 통한 미래 성장, 초격차 기술 확보, 글로벌 사업 고도화를 주요 3대 사업 방향으로 제시했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진취재단 = 최성안 삼성중공업 부회장이 19일 서울 마포구 한국방위산업진흥회에서 열린 '트럼프 시대 : 한미동맹과 조선산업·K-방산의 비전' 현장 간담회에서 발언을 하고 있다. 2025.02.19 photo@newspim.com

최 부회장은 "삼성중공업이 3X 전환의 퍼스트무버가 되겠다"고 밝히며 최근 조선업계 최초로 가동한 배관 자동화 공장 'SHI 파이프 로보팹'을 3X 기술 융합의 획기적 성과로 소개했다.

'SHI 파이프 로보팹'은 조선업은 물론, 반도체, AI 데이터 센터 등 첨단 산업군의 배관 공급망으로 확장 가능한 혁신적 사례이며 향후 미국에 대량 수출도 추진해 MASGA 사업의 중요한 역할을 담당할 것으로 기대된다.

최 부회장은 "삼성중공업이 압도적 경쟁력을 갖고있는 FLNG는 구조적 혁신으로 글로벌 표준화 모델을 개발하는 한편, 올해를 독자 개발한 LNG화물창 적용의 원년이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

또한 최 부회장은 "마스가(​MASGA) 추진 기반을 단단히 구축해 나갈 계획"이라며 "삼성중공업은 특유의 성공 DNA를 토대로 그동안 축적한 경쟁력을 성과로 증명할 것" 이라고 강조했다.

한편 삼성중공업은 지난해 매출 10조6500억원으로 9년만에 연 매출 10조원을 넘어섰으며 영업이익은 72% 상승한 8622억원을 기록했다. 올해 매출과 수주목표 가이던스는 전년대비 각각 20%, 76% 증가한 12조8000억원, 139억달러다.

y2kid@newspim.com