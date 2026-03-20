콜롬보, 26SS '벨라 노바' 팝업스토어 현대백화점 본점에 오픈

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이탈리아 럭셔리 핸드백 브랜드 콜롬보(COLOMBO)가 3월 20일부터 26일까지 현대백화점 압구정 본점 3층에서 26SS 컬렉션 팝업스토어를 진행한다.

[이미지=콜롬보]

이번 시즌 컬렉션은 '새로운 여정(Vela Nova)'을 주제로 한다. 브랜드는 낯선 세계로 나아가는 이들에게 보내는 찬사를 컬렉션에 담아 모험과 여정의 의미를 표현했다.

팝업스토어는 26SS 시즌 콘셉트를 반영해 벨라 노바(Vela Nova) 백의 일러스트를 모티브로 꾸며졌다. 역동적인 파도를 배경으로 항해하는 캐릭터 '비토리오(Vittorio)'가 공간 중심에 배치되며, 메인 조형물과 함께 전시된 '비토리오 벨라 노바' 백은 시즌 대표 토트 백이다.

현장에서는 콜롬보의 대표 라인인 크로커 백을 비롯해 카프 라인, 시즌 콘셉트를 반영한 캔버스 토트 백과 참 장식 등 다양한 제품을 한 자리에서 확인할 수 있다.

특히 '알라시오(Alassio)' 백은 이탈리아 알라시오 해변의 선과 분위기에서 영감을 받았으며, 군더더기 없는 구조와 미니멀한 디자인을 갖춘 새로운 아이코닉 백으로 소개된다.

콜롬보는 1937년 이탈리아에서 시작된 브랜드로, 80년 이상 이어진 장인 정신과 독자적인 기술을 기반으로 크로커 가죽 전문 브랜드로 알려져 있다.

[이미지=콜롬보]

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