경남도, 축산농가 사료구매자금 672억원 긴급 지원

해상운임 상승, 사료 원가 변동성 증가

한우, 양돈 등 6월 17일까지 대출 실행

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 국제 곡물가 상승과 고환율, 물류비 부담으로 어려움을 겪는 축산농가의 경영안정을 위해 상반기 사료구매자금 672억 원을 긴급 지원한다고 20일 밝혔다.

새끼돼지[사진=경남도] 2026.03.20

최근 중동지역 긴장 고조와 글로벌 공급망 불안으로 해상운임이 오르고, 사료 원료 가격 변동성이 커지면서 축산농가의 생산비 부담이 크게 늘었다. 도는 신속한 융자 지원을 통해 농가의 유동성 확보와 경영 안정화를 추진한다는 방침이다.

사료구매자금은 연 1.8% 저리 융자 형태로, 2년 거치 일시상환 조건으로 운영된다. 농가가 사료를 적기에 확보할 수 있도록 지원해 단기적인 사료 수급 불안 해소와 함께 중장기적으로는 축산업 경쟁력 강화로 이어질 전망이다.

지원액 672억 원 가운데 한우 367억 원, 양돈 170억 원, 기타 축종 135억 원이 배정됐다. 시군별 선정된 사업자는 오는 6월 17일까지 대출을 실행해야 하며, 기한 내 미실행 시 자금은 회수된다. 경남도는 올해 전체 971억 원 규모의 사료구매자금을 조성해, 하반기 약 300억 원을 추가 지원할 계획이다.

박동서 경남도 축산과장은 "이번 자금 지원이 국제 정세 불안과 고환율, 가축전염병 확산 등으로 어려움을 겪는 농가에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "사료비 절감과 경영안정을 위한 다양한 지원 시책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com