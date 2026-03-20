LG전자, 'KIMES 2026'서 의료용 모니터 15종 선보여

8월 출시 예정 진단용 모니터 40인치 선공개

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 오는 22일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 국제의료기기·병원설비전시회 'KIMES 2026'에 참여해 의료용 모니터 제품을 두루 선보인다고 20일 밝혔다.

LG전자 전시 부스는 코엑스 3층에 마련돼 있으며, 각 제품의 용도를 직관적으로 알 수 있도록 수술실, 판독실, 엑스레이 촬영실로 공간을 나눠 관련 제품들을 전시 중이다.

'KIMES 2026' LG전자 전시 부스. [사진=LG전자]

LG전자 의료용 모니터는 크게 ▲임상·판독용 모니터(Clinical Review & Diagnostic Monitor) ▲수술용 모니터(Surgical Monitor) ▲엑스레이 검출기(Digital X-ray Detector)로 나뉘며, 이번 전시에는 총 15개 모델을 출품했다.

이 중 40인치 진단용 모니터 신제품은 올 하반기 출시 예정 제품을 선공개하는 것이며, 32인치 수술용 모니터와 27인치 임상용 모니터 신모델은 이번 전시를 통해 국내에 처음 선보이는 제품이다.

특히 진단용 40인치 커브드(Curved·곡면) 모니터 40HT513D는 기존에는 없던, 새로운 폼팩터의 제품이다. 3PBP(Picture by Picture) 기능을 통해 기존에는 각각 사용하던 텍스트용 모니터 1대와 엑스레이·CT 이미지용 모니터 2대를 하나의 모니터로 통합해 쓸 수 있게 만들었다. KVM(키보드·비디오·모니터) 기능을 탑재, 하나의 키보드와 마우스로 PC나 의료장비 두 대를 제어할 수도 있다. RSNA, Arab Health, ECR 등 주요 글로벌 전시회에서 의료계 관계자들의 높은 관심을 받았던 제품으로, 오는 8월 출시 예정이다.

'KIMES 2026' LG전자 전시 부스. [사진=LG전자]

수술용 모니터 신모델 32HS710S는 고품질 의료 영상을 표현할 수 있도록 DCI-P3 기준 95%의 넓은 색 영역을 지원한다. 옵티컬 본딩 기술 적용으로 전면 유리를 공기층 없이 일체화해 이전 모델(32HL710S) 대비 내부 반사를 줄이고 이미지 선명도를 향상시켰으며, 눈부심 방지, 반사 방지 코팅 등으로 수술등 아래에서도 가시성이 뛰어나다. 무게 9.2kg의 경량 설계로 수술용 영상장비나 내시경 기구 장착이 용이하다.

임상용 모니터 차세대 주력 모델 27HS713C는 27인치 8MP IPS 패널을 탑재해 선명하고 안정적인 화면을 제공하는 제품이다. 기존 모델(27HJ713C)보다 명암비가 우수하고 화면 밝기가 450cd/m²로 향상됐으며, 탈착형 캘리브레이션 센서 추가로 판독 및 임상 업무 효율을 높였다. LG전자 의료용 소프트웨어(LG Calibration Studio Medical Software)를 통해 원격 장비 관리 및 모니터 품질 관리도 가능하다. 사용자가 작업 환경에 맞춰 '자동 회전', '상하 각도 조절', '높이 조절', '좌우 회전' 등 화면을 자유롭게 조절할 수 있도록 인체공학적 스탠드도 갖췄다.

kji01@newspim.com