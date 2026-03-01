LG전자, 완주 AI 데이터센터에 HVAC 솔루션 공급

2800억원 투입 2029년 준공…전력영향평가 통과

초대형 칠러·액체냉각 공급…설계·MRO까지 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 전북 완주에 조성되는 인공지능(AI) 데이터센터에 토털 냉각솔루션 공급을 추진한다. 냉난방공조(HVAC) 기술력을 앞세워 데이터센터 인프라 사업을 확대한다.

LG전자는 최근 전라북도 완주군, 테크노그린, 한전KDN과 '완주 데이터센터 구축사업' 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다. 20MW급 AI 데이터센터를 짓는 사업이다. 오는 2029년까지 총 2800억원을 투입한다. 기후에너지환경부 전력계통영향평가 최종 심의를 통과했다.

LG전자의 냉각솔루션 대표 제품인 무급유 터보칠러. LG전자는 해당 AI 데이터센터에 무급유 터보칠러 등 토탈 HVAC 솔루션을 공급할 예정이다. [사진=LG전자]

LG전자는 초대형 칠러를 공급한다. 데이터센터에서 발생하는 대규모 열을 제어하는 핵심 설비다. 컴퓨터룸 공기처리장치(CRAH)로 온·습도를 관리한다. 냉각수 분배 장치(CDU)도 포함했다.

역할도 분담했다. 테크노그린은 구축·운영을 맡는다. 완주군은 인허가와 행정 지원을 담당한다. 한전KDN은 전력공급과 운영체계 구축을 수행한다.

LG전자는 설계 단계에도 참여한다. 냉각솔루션 선정과 배치 영역을 담당한다. BMS(Building Management Solution) 구축과 운영, 유지·보수·관리(MRO) 영역까지 사업 범위를 넓힌다. 단순 장비 공급을 넘어 통합 인프라 사업자로 전환을 꾀한다.

LG전자 HVAC 솔루션의 경쟁력은 핵심 부품 기술력인 '코어테크'에 있다. 컴프레서, 모터, 팬모터, 드라이브를 자체 개발·생산한다. 열교환기, 인버터, 히트펌프 기술 고도화에 R&D 투자를 이어가고 있다.

글로벌 수주도 확대됐다. 지난해 데이터센터향 칠러 수주는 전년 대비 3배 수준으로 증가했다. 미국을 포함한 주요 시장에서 성과를 냈다.

이재성 LG전자 ES사업본부장(사장)은 "안정성과 효율성으로 대표되는 LG전자 HVAC 솔루션의 기술력과 경쟁력을 바탕으로 AI 데이터센터 관련 사업기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

