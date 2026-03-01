[속보] 李대통령 "일본과 셔틀외교 지속…'사이좋은 새 세상' 일본도 호응해주길"

제107주년 3·1절 기념사

"실용외교로 미래 향해 최선을 다할 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 1일 "일본과의 관계 역시 평화와 공영을 추구했던 3·1 정신을 바탕으로 발전시켜 나가야 한다"며 "국민주권정부는 실용외교를 통해 과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 이같이 말했다.

이재명 대통령이 1일 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "앞으로도 일본과 셔틀외교를 지속하며 양국 국민께서 관계 발전의 효과를 더욱 체감하고, 새로운 기회를 열어나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"며 "양국이 '진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상'을 열기 위해 일본 정부도 계속 호응해 주길 기대한다"고 했다.

이 대통령은 "지난 60년간, 한일 양국은 외교, 경제, 사회, 문화 등 모든 분야에서 협력의 깊이를 더하며 앞마당을 함께 쓰는 가까운 이웃국가로서 관계를 발전시켜 왔다"면서 "엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로, 한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 13일 일본 나라현에서 다카이치 총리와 정상회담을 앞두고 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.01.14 photo@newspim.com

the13ook@newspim.com