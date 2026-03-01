[美, 이란 공격] 이란, 중동 미군기지 27곳·이스라엘 군사령부 타격

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 1일(현지시간) 중동 내 미군 기지 27곳을 겨냥한 공격을 단행했다고 밝혔다.

이란 국영 매체에 따르면 이슬람혁명수비대는 미국과 이스라엘의 대이란 공습에 대한 보복 차원에서 '6차 공격'을 진행하고 있다고 발표했다.

IRGC는 이스라엘과 역내 미군 기지를 향해 "대규모 미사일 및 드론 공격"을 가했다고 주장했다.

공격 대상에는 중동 지역 미군 기지 27곳과 함께 이스라엘 텔노프 공군기지, 텔아비브 하키리야에 위치한 이스라엘군 중앙 군사령부, 같은 도시의 대형 방산 산업단지가 포함됐다고 밝혔다.

IRGC는 이어 "연속적인 타격을 통해 이전과는 다른, 한층 가혹한 보복 조치에 나설 것"이라고 밝혔다.

로이터 통신 등에 따르면 이날 오전 이라크 미군 주둔 공항에서 폭발음이 들렸다. 두바이, 카타르 수도 도하에서도 이틀째 폭발음이 있었단 전언이다.

앞서 IRGC는 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 미국·이스라엘 공습에 숨지자, "이란 이슬람 공화국 역사상 가장 파괴적인 공세 작전"을 곧 개시할 것이라고 발표한 바 있다.

1일(현지시간) 새벽 이스라엘 방공체계가 이란에서 날아온 미사일을 요격하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

