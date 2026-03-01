[美, 이란 공격] 중동 긴장 고조에...금융위 "필요시 100조원 시장안정프로그램 즉각 시행"

긴급 점검회의 열고 24시간 모니터링 지시

'100조원+α' 컨틴전시 플랜 신속 집행 방침

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 미·이스라엘의 이란 공격으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망하면서 중동 지정학적 긴장이 고조된 가운데 금융당국이 100조원 규모의 시장안정프로그램을 필요시 즉각 가동할 수 있다고 밝혔다.

이억원 금융위원장은 1일 정부서울청사에서 긴급 금융시장상황 점검회의를 열고 미·이스라엘의 이란 공습이 국내외 경제·금융시장에 미칠 영향을 점검하고 대응 방향을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 이억원 금융위원장이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '이란 관련 관계기관 합동 상황점검회의'에서 발언하고 있다.

이 위원장은 "향후 중동 상황 전개 양상이 불확실하다"며 "사태가 장기화할 경우 국내 금융시장 및 실물경제에 영향을 미칠 수 있는 만큼 각별한 경계감을 갖고 국내 경제 및 금융시장 상황을 점검해야 한다"고 강조했다.

이 위원장은 금융위 사무처장을 반장으로 재정경제부, 한국은행, 금융감독원, 국제금융센터 등이 참여하는 '비상대응 금융시장반'을 즉각 가동하기로 했다. 아울러 금융시장 상황 24시간 모니터링도 지시했다.

다음 날인 2일 국내 금융시장이 휴장인 만큼 아시아·유럽·미국 등 글로벌 금융시장 동향을 면밀히 살필 것도 주문했다.

금융위는 금감원 및 금융 유관기관 등과 함께 긴급 시장상황 점검회의를 적기에 개최할 계획이다.

필요 시 '100조원+α' 규모의 시장안정프로그램 등 이미 마련된 금융시장 안정조치(컨틴전시 플랜)를 신속히 시행한다는 방침이다.

또 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등 중동사태에 취약한 중소기업의 피해를 최소화할 수 있도록 실물 경제 지원에도 만전을 기해 달라고 당부했다.

