[美, 이란 공격] 한화, 중동 임직원 안전 최우선...김승연 회장 "필요한 모든 조치 하라"

미국과 이스라엘의 이란 공습 및 이란의 중동 국가들에 대한 반격이 이어지면서 한화그룹은 중동 지역에서 근무하고 있는 임직원들과 출장자 및 그 가족들의 안전 확보를 위해 최선을 다하고 있다고 28일 밝혔다.

한화그룹은 사우디아라비아, UAE(아랍에미리트), 카타르, 쿠웨이트에 방산, 금융, 기계 등의 분야에서 수출 및 현지 사업을 진행 중이다. 이라크에서는 비스마야 신도시 건설 사업에 참여하고 있다. 현지 체류중인 임직원은 123명이며, 가족까지 총 172명으로 파악된다. 한화그룹은 임직원과 가족의 안전 확보에 만전을 기하고 있다고 밝혔다.

서울 장교동 한화그룹 본사 [사진=한화]

김승연 한화그룹 회장은 "중동 현지의 임직원들은 무엇보다 안전을 최우선으로 하고, 회사는 철저한 안전 확보를 위해 필요한 모든 조치를 하라"고 당부했다.

한화그룹은 해당 회사별로 현지와 실시간 소통하는 체계를 구축하고, 임직원 및 가족들의 이동 상황과 안전 여부를 계속 챙기고 있다. 또 현지 공관 및 한인회와 소통해 교민 등 현지 한인들의 안전 확보에도 협조하고 있다고 강조했다.

