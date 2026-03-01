[美, 이란 공격] 한화, 중동 임직원 안전 최우선...김승연 회장 "필요한 모든 조치 하라"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 미국과 이스라엘의 이란 공습 및 이란의 중동 국가들에 대한 반격이 이어지면서 한화그룹은 중동 지역에서 근무하고 있는 임직원들과 출장자 및 그 가족들의 안전 확보를 위해 최선을 다하고 있다고 28일 밝혔다.
한화그룹은 사우디아라비아, UAE(아랍에미리트), 카타르, 쿠웨이트에 방산, 금융, 기계 등의 분야에서 수출 및 현지 사업을 진행 중이다. 이라크에서는 비스마야 신도시 건설 사업에 참여하고 있다. 현지 체류중인 임직원은 123명이며, 가족까지 총 172명으로 파악된다. 한화그룹은 임직원과 가족의 안전 확보에 만전을 기하고 있다고 밝혔다.
김승연 한화그룹 회장은 "중동 현지의 임직원들은 무엇보다 안전을 최우선으로 하고, 회사는 철저한 안전 확보를 위해 필요한 모든 조치를 하라"고 당부했다.
한화그룹은 해당 회사별로 현지와 실시간 소통하는 체계를 구축하고, 임직원 및 가족들의 이동 상황과 안전 여부를 계속 챙기고 있다. 또 현지 공관 및 한인회와 소통해 교민 등 현지 한인들의 안전 확보에도 협조하고 있다고 강조했다.
tack@newspim.com