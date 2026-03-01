국민의힘, 6·3 지방선거 후보 추천 공고…5일부터 광역·기초단체장 접수

광역·기초단체장, 5일 오전 9시~8일 오후 6시까지 접수

온라인으로 원스톱 신청

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘이 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거 후보자 추천 신청을 1일 공고했다.

이번 추천신청 대상은 광역단체장, 기초단체장, 광역의원(지역구 및 비례대표 포함), 기초의원(지역구 및 비례대표 포함)이다. 신청은 국민의힘 온라인 공천시스템을 통해 진행된다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 장동혁 국민의힘 대표, 이정현 국민의힘 중앙당 공직후보자추천관리위원장을 비롯한 위원들이 23일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제9회 지방선거 중앙당 공천관리위원 서약식에서 서약서에 서명을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com

접수 기간은 광역·기초단체장의 경우 5일 오전 9시부터 8일 오후 6시까지, 광역의원은 5일 오전 9시부터 10일 오후 6시까지, 기초의원은 5일 오전 9시부터 11일 오후 6시까지다. 마감일 오후 6시까지 온라인 공천시스템에서 최종 제출을 완료해야 한다.

공직후보자 추천 신청서를 포함한 대부분의 서식은 온라인 공천시스템에서 작성 및 제출할 수 있다. 신청희망자는 별도의 방문 없이 PC와 모바일을 통해 자격 확인부터 신청서 작성, 서류 제출까지 전 과정을 원스톱으로 처리할 수 있다.

추천신청과 관련한 자세한 사항은 국민의힘 홈페이지 및 온라인 공천시스템에서 확인할 수 있다.

