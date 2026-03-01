李대통령, '무인기 유감' 北에 대화 손짓…한일 우호 '日호응' 기대

3·1절 기념사 통해 무인기 첫 공개 유감 표명

"북과 대화 노력 계속…정전체제→평화체제 전환

5개년 계획 시행 北과 새 미래 그려나가기 희망"

대화 통한 한반도 평화·공존·협력 대북 메시지 발신

日에 '진정한 이해 공감' 요구…한중일 협력소통 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 김종원 기자 = 이재명 대통령이 3·1절 기념사를 통해 지난해 남한발 북한 무인기 침투 사건에 대해 사살상 '유감'을 표명했다.

이 대통령은 재발 방지 대책 강구를 약속하면서 북한도 한반도 평화와 협력을 위한 대화의 장으로 나와야 한다는 대북 메시지를 발신했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 강남 코엑스에서 열린 107주년 3·1절 기념사를 통해 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 서울 강남 코엑스 오디토리움에서 열린 107주년 3·1절 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령이 공개 석상에서 지난해 남한발 무인기 침투 사건에 대해 사실상 '유감'을 표명한 것은 처음이다.

이 대통령은 올해 국정 핵심 과제 중에 하나로 한반도 평화와 공존, 협력 시대의 돌파구를 열어가겠다고 기회가 있을 때마다 강조해왔다.

3·1절 기념사를 계기로 공개적인 대북 유화 메시지를 다시 한번 천명하면서 올해 한반도 평화와 공존, 협력과 신뢰의 시대를 열겠다는 남북관계 개선의 강한 의지를 피력한 것으로 보인다.

이 대통령은 북한도 조속히 대화의 장으로 나와 새로운 미래로 함께 나가자는 대화 촉구의 대북 메시지를 발신했다.

지난해 남한발 무인기 침투 사건과 관련해 이 대통령은 "이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위이자 결코 있어서는 안 될 일이었다"고 규정했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 서울 강남 코엑스 오디토리움에서 열린 107주년 3·1절 기념식에 참석해 애국가를 부르고 있다. [사진=KTV]

특히 이 대통령은 "남북이 함께 살아가는 이곳 한반도에서 긴장과 충돌을 유발하는 행위는 그 어떤 변명으로도 정당화될 수 없다"면서 "다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저하게 진상을 규명하고 책임을 묻고 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것"이라고 제도적 재발 방지책 마련을 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "북측과의 대화 재개 노력도 계속해 나가겠다"면서 "페이스메이커로서 북미 간의 대화가 조속히 재개될 수 있도록 미국은 물론 주변국과 충실하게 소통하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "남북 간의 실질적인 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전체제를 평화체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것"이라고 거듭 강조했다.

특히 이 대통령은 "북측도 새로운 5개년 계획을 수립·시행해 나가는 만큼 조속하게 대화의 장으로 나와 어두웠던 과거를 뒤로 하고 새로운 미래를 향해 앞으로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다"고 조속한 남북 대화를 촉구했다.

대일 관계에 있어 이 대통령은 "한일이 진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상을 열기 위해 일본 정부도 호응해 주기를 기대한다"고 대일 메시지를 발신했다.

이 대통령은 "엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로 한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때"라고 진단했다.

이재명 대통령이 1일 오전 서울 강남 코엑스에서 열린 107주년 3 1절 기념식에서 김혜경 여사와 함께 태극기를 힘차게 흔들면서 3 1절 노래를 제창하고 있다. [사진=KTV]

이를 위해 이 대통령은 "앞으로도 일본과 셔틀외교를 지속하며 양국 국민이 관계 발전의 효과를 더욱 체감하고 새로운 기회를 함께 열어나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

동시에 이 대통령은 한중일 협력 광계를 강조했다. 이 대통령은 "격변의 시대를 슬기롭게 대응하기 위해서는 동북아시아의 화합이 어느 때보다 중요하다"고 말했다.

국민통합의 메시지도 잊지 않았다. 이 대통령은 3·1정신을 언급하면서 "그날은 모두가 하나였다"면서 "계층과 신분의 차이도, 연령과 성별의 차이도 없었고 영남과 호남이 하나였고, 좌와 우가 따로 없었다"고 강조했다.

이 대통령은 "작은 차이보다 더 큰 대의를 위해 하나로 뭉쳤기에 3·1혁명은 마침내 광복의 환희로 결실을 맺을 수 있었다"면서 국민 통합의 의미를 거듭 역설했다.

kjw8619@newspim.com