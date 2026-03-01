李대통령 "무인기 침투 재발 방지...北도 조속히 대화의 장 나와야"

107주년 3·1절 기념사, 첫 北 무인기 유감 표명

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 1일 지난해 남한발 무인기 북한 침투 사건과 관련해 "이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위이자 결코 있어서는 안 될 일이었다"고 밝혔다.

이 대통령이 공식 석상에서 북한 무인기 침투 사건에 유감을 표명한 것은 처음이다. 이 대통령은 이날 3·1절 기념사를 북한에 대화를 촉구하면서 한반도 평화와 협력을 위한 대북 메시지를 발신했다.

이 대통령은 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 107주년 3·1절 기념식에 참석했다. 이 대통령은 취임 후 첫 3·1절 기념식 참석이다. 이 대통령은 이날 싱가포르-필리핀 순방을 떠나기 직전 기념식에 참석했다.

이재명 대통령이 1일 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "남북이 함께 살아가는 이곳 한반도에서 긴장과 충돌을 유발하는 행위는 그 어떤 변명으로도 정당화될 수 없다"면서 "다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저하게 진상을 규명하고 책임을 묻고 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것"이라고 제도적 재발 방지책 마련을 강조했다.

특히 이 대통령은 "북측과의 대화 재개 노력도 계속해 나가겠다"면서 "페이스메이커로서 북미 간의 대화가 조속히 재개될 수 있도록 미국은 물론 주변국과 소통하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 남북 관계를 '정전체제'에서 '평화체제'로 전환하겠다는 의지도 표명했다.

이 대통령은 "남북 간의 실질적인 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전체제를 평화체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것"이라고 거듭 강조했다.

특히 이 대통령은 "북측도 새로운 5개년 계획을 수립·시행해 나가는 만큼 조속하게 대화의 장으로 나와 어두웠던 과거를 뒤로 하고 새로운 미래를 향해 앞으로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다"고 조속한 남북 대화를 촉구했다.

이 대통령은 "우리 정부는 북측의 체제를 존중하며, 일체의 적대행위도 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것"이라며 "한반도 평화와 남북 간 신뢰 회복을 위해 필요한 일들을 일관되게 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

아울러 "백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞은 올해, 온 국민이 함께 참여하는 기념사업으로 그 숭고한 뜻을 이어가겠다"며 "독립운동하면 삼대가 망한다는 자조적인 말은 사라지고, 국가를 위해 헌신하신 분들이 존경받는 공정한 나라를 반드시 만들겠다"고 했다.

이 대통령은 "107년 전 오늘, 대한독립 만세의 힘찬 함성이 세계 만방을 향해 울려 퍼졌다"며 "그날은 모두가 하나였고, 선열들께서는 일제의 탄압에 국내에서는 실력항쟁으로, 해외에서는 무장 투쟁과 외교 투쟁으로 맞섰다"고 강조했다.

또 "생존해 계신 네 분의 독립유공자와 유가족께 깊이 감사드린다"며 "미서훈 독립유공자 발굴·포상을 확대하고, 독립유공자 유족을 더욱 두텁게 지원하기 위해 각별히 살피겠다"고 말했다.

이어 "효창공원 일대를 '국립효창독립공원'으로 지정하고 상하이 임시정부 청사의 폭넓은 활용 방안을 마련해 선열들의 독립 정신을 대대로 기리겠다"고 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 애국가를 부르고 있다. [사진=KTV]

최근 국제 정세를 언급하면서 3·1절 정신도 상기했다.

이 대통령은 "한 세기가 지난 오늘날, 세계는 또다시 격변의 시기를 맞이하고 있다"며 "2차 세계대전 이후 80여 년간 확립됐던 국제 규범은 힘의 논리에 의해 심각하게 위협받고 있다"고 짚었다.

그러면서 "3·1혁명 정신은 오늘날 우리를 비롯한 전세계인들에게 크나큰 가르침을 주고 있다"며 "대한민국은 세계 10위권의 경제력과 세계 5위 군사력을 갖췄으며, 세계 영향력 7위에 달하는 높은 문화의 힘으로 선열들의 꿈을 현실로 만들고 있다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 13일 일본 나라현에서 다카이치 총리와 정상회담을 앞두고 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.01.14 photo@newspim.com

일본과의 관계 설정에 있어서는 '실용외교'의 대일 메시지를 냈다. 이 대통령은 "한일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때"라며 "실용외교를 통해 과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이어 "일본과 셔틀외교를 지속하며 양국 국민께서 관계 발전의 효과를 더욱 체감하고, 새로운 기회를 열어나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"며 "일본 정부도 계속 호응해 주길 기대한다"고 말했다.

이 대통령은 또한 "안중근 의사는 동양평화론을 통해 한중일 3개국 간의 협력이 세계 평화에 기여하는 길임을 역설했다"며 "올해 초부터 중국과 일본을 연이어 방문하여 한중일 3국이 공통의 접점을 찾아 소통하고 협력해야 한다는 점을 강조해왔다"고 했다.

이 대통령은 "선열들께서 바라셨던 선진 민주 모범국가, 전쟁 걱정 없는 평화로운 한반도, 문화가 꽃피고 번영하는 대한민국을 향해 함께 나아가자"며 "3·1혁명의 정신으로 평화와 민주, 상생과 공영의 길을 함께 열어가자"고 강조했다.

