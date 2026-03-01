[속보] 李대통령 "독립유공자 두텁게 지원…김구 탄생 150주년 기념사업"

제107주년 3·1절 기념사

효창공원 일대 '국립효창독립공원'으로 지정

상하이 임시정부 청사 활용 방안 마련

"국가를 위해 헌신하신 분들이 존경받는 공정한 나라 만들 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 1일 "미서훈 독립유공자 발굴·포상을 확대하고, 독립유공자 유족을 더욱 두텁게 지원하기 위해 각별히 살피겠다"며 "아울러 백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞은 올해, 온 국민이 함께 참여하는 기념사업으로 그 숭고한 뜻을 이어가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 이같이 말했다.

이재명 대통령이 1일 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 또 "효창공원 일대를 '국립효창독립공원'으로 지정하고, 상하이 임시정부 청사의 폭넓은 활용 방안을 마련해 선열들의 독립 정신을 대대로 기리겠다"며 "'독립운동하면 삼대가 망한다'는 자조적인 말은 사라지고, 국가를 위해 헌신하신 분들이 존경받으며, 공동체를 배반한 행위는 준엄하게 심판받는 그런 상식이 통하는 공정한 나라를 반드시 만들겠다"고 했다.

이재명 대통령이 1일 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에 참석해 독립유공자 유가족에게 정부 포상을 수여하고 있다. [사진=KTV]

