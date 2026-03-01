"광화문이 바르셀로나로"…KT, K-컬처 입힌 AX 전략 공개

에이전틱 패브릭·피지컬 AI 전면 배치…기업 AX 사례 시연

6G·시맨틱 통신 제시…그룹사 협업·중소벤처 상생 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 모바일월드콩그레스(MWC26)서 K-컬처와 인공지능(AI)을 결합한 전시를 선보인다. 광화문광장을 콘셉트로 대한민국 혁신 기술을 알린다.

KT는 오는 2일부터 5일(현지시간)까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC26에 참가한다고 1일 밝혔다. 주 전시장 4관에 '광화문광장' 콘셉트 전시관을 마련했다. 6개 테마 공간을 구성했다.

AX 존은 광화문역과 KT 광화문 웨스트사옥을 모티브로 설계했다. 기업용 AX 구현 운영체제 '에이전틱 패브릭'을 공개한다. 다양한 AI 기술과 에이전트를 직물처럼 연결한 플랫폼이다. 5개 레이어 구조로 설계했다.

MWC26가 열릴 스페인 바르셀로나 피라 그란비아 전시장에서 KT 모델들이 K-컬처와 대한민국 혁신 기술을 결합한 KT의 전시 공간을 경험하고 있다. [사진=KT]

핵심은 에이전트 오케스트레이션(Agent Orchestration)과 K RAI 평가체계(K RAI Assessment)다. KT 주요 업무에 적용해 성과를 검증했다. 고객 접점과 대규모 인프라 환경 사례도 제시한다. AI가 기업 핵심 업무를 수행하는 구조를 현장에서 시연한다.

피지컬 AI 전략도 공개한다. 로봇·설비·정보기술(IT) 시스템을 하나의 지능형 생태계로 연결했다. 로봇 플랫폼 'K RaaS(KT Robot as a Service)'도 배치했다. 서비스 흐름 단위의 통합 제어 구조를 강조했다.

버티컬 AI 존에서는 산업별 전환 사례를 소개한다. 대법원 'AI 재판 지원 플랫폼', 금융권 '자산관리 에이전트', 제조사의 'AI 오더 어시스턴트'를 시연한다. 현장 중심 모델을 제시했다.

'에이전트 빌더'는 산업별 필수 에이전트를 템플릿으로 제공한다. '에이전틱 AICC'는 상담을 넘어 업무 자동화를 구현한다. '비전 트랙'은 AI 영상 분석으로 실종자 탐색 기능을 선보인다.

'데이터 투 AI(Data to AI)' 프레임워크도 공개한다. 은행권 비정형 데이터 자산화 플랫폼, 화장품 제조사 연구개발(R&D) 데이터 하이웨이 사례를 소개한다. 데이터 진단부터 실행까지 수행하는 인공지능 전환(AX) 파트너 전략을 강조했다.

네트워크 존에서는 6G 비전을 제시한다. 유비쿼터스, 초고신뢰 인프라, 퀀텀 세이프 기술을 기반으로 삼았다. '시맨틱 통신'도 공개한다. AI가 데이터 의미를 파악해 전송 효율을 높이는 구조다. 지능형 통신 환경을 구현했다.

K-스퀘어 존은 그룹사 협업을 전면에 내세웠다. 비씨카드는 AI 솔루션 '모아이'와 USDC 결제 서비스를 체험형으로 구성했다. kt 밀리의서재는 'AI 독파밍'과 '밀리페어링'을 소개했다.

중소·벤처 협력 부스도 운영한다. 생성형 AI 장편 옴니버스 영화 '코드:G 주목의 시작' 제작사 스튜디오 프리월루전, 반려동물 홈케어 기업 에이아이포펫이 참여한다. 4YFN관에는 10개 협력사를 배치해 글로벌 진출을 지원한다.

아카이브 존에서는 통신 역사를 조명한다. 스포츠 존에서는 'AI 이강인'이 7개 국어 응원 메시지를 전한다. F&B 존에서는 하이오더 기반 스마트 주문·결제 서비스를 체험할 수 있다.

윤태식 KT 브랜드전략실장(상무)은 "AI 기술과 K-컬처를 결합한 차별화된 전시로 세계 관람객들에게 KT의 혁신 역량을 알리겠다"며 "기술과 문화를 연결하는 특별한 브랜드 경험을 지속 확대하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com