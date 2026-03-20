제천시, 문화관광해설사 신규 양성교육 대상자 모집

기본 소양과 언어 능력, 장기간 지속 활동 가능해야

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시는 지역 방문 관광객에게 만족도 높은 관광서비스를 제공하기 위해 '2026년 문화관광해설사 신규 양성교육' 대상자를 모집한다.

이번 모집 인원은 총 2명으로, 접수 기간은 오는 25일까지다. 응시자는 신청서 등 필수 서류를 갖춰 제천시청 관광과에 본인이 직접 방문하거나 우편으로 접수하면 된다.

제천시청.[사진=제천시] 2026.03.20 choys2299@newspim.com

응시 자격은 공고일 현재 제천시에 주민등록이 되어 있고 실제 거주하는 시민으로, 제천의 문화, 역사, 관광 분야에 대한 기본 소양과 정확한 언어 구사 능력을 갖추고 장기간 지속적인 활동이 가능한 경우라면 누구나 지원할 수 있다.

시는 1차 서류전형과 2차 면접을 거쳐 4월 중 교육 대상자를 선정할 계획이다. 선정된 대상자는 충청북도가 주관하는 신규 양성교육(5~6월)을 이수한 뒤 제천시가 운영하는 현장 실무수습 과정(7~9월)을 마쳐야 문화관광해설사로 활동할 수 있다.

김경옥 관광과장은 "문화관광해설사는 관광객들에게 전문적인 해설 서비스를 제공해 제천의 이미지를 각인시키는 중요한 역할을 한다"라며 "관심 있는 시민 여러분의 많은 지원을 바란다"라고 말했다.

문화관광해설사 양성교육 대상자 모집에 관한 자세한 사항은 제천시청 누리집에서 확인할 수 있다.

choys2299@newspim.com