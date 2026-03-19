[내일날씨] 절기상 '춘분' 낮 포근...큰 일교차 주의

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 춘분(春分)이자 금요일인 20일은 전국이 대체로 맑은 가운데 큰 일교차를 보이겠다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 전국 내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠다. 낮부터 기온이 11도 이상으로 오르겠다.
강원 동해안과 산지를 중심으로 바람이 다소 강하게 불 것으로 예상된다. 19일 오후부터 20일 오후 사이 강원 동해안과 산지에 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 안팎으로 강한 바람이 부는 곳이 있겠다.
미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 전망된다.
아침 최저기온은 -4~6도로 전망된다. ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 5도 ▲대전 -1도 ▲대구 1도 ▲전주 0도 ▲광주 2도 ▲부산 6도 ▲제주 6도 ▲울릉도·독도 5도다.
낮 최고기온은 11∼17도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 14도 ▲인천 11도 ▲춘천 15도 ▲강릉 15도 ▲대전 15도 ▲대구 17도 ▲전주 14도 ▲광주 16도 ▲부산 16도 ▲제주 14도 ▲울릉도·독도 12도다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일 전망이다.
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