기업 '쓴 물보다 더 돌려준다'…습지 복원 등 워터포지티브 시동

20일 대한민국 워터포지티브 국제 토론회 개최

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 기업이 사용한 물보다 더 많은 물을 자연에 돌려주는 '워터포지티브'가 새로운 물관리 기준으로 부상하면서 정부와 기업, 국제기구가 부산에 모여 글로벌 확산 전략과 국내 적용 방안을 논의한다.

기후에너지환경부는 20일 부산 벡스코에서 '2026년 대한민국 워터포지티브 국제 토론회'(포럼)를 열고 기업의 물 이용 효율 제고와 처리수 재이용, 유역 수질 개선, 수자원 추가 확보 등을 아우르는 워터포지티브 확산 방안을 논의한다고 19일 밝혔다.

워터포지티브는 기업이 취수한 물의 양보다 더 많은 물을 자연으로 환원해 지속가능한 물관리에 기여하는 개념이다. 기업 내 용수 활용 효율을 높이고 하·폐수 처리수를 재이용하고 유역 수질 개선과 수자원 추가 확보 등을 함께 추진하는 방식이다.

18일 부산 벡스코에서 열린 '대한민국 국제물산업박람회(WATER KOREA)'에서 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. [사진=뉴스핌DB]

기후부는 2024년부터 국내 기업, 공공기관 등과 워터포지티브 협력체를 구성해 관련 사업을 추진해 왔다. 지난해에는 장흥댐 신풍습지 복원과 화천 인근 군부대 모래샘 조성 등 시범 사업도 진행 중이다.

이번 포럼에서는 윌리엄 사르니 어스파이낸스 워터 앤 네이처 총괄책임자가 '기업의 물전략: 물-자연 통합 관점의 공동체 및 혁신'을 주제로 발표한다. 이어 알렉시스 모건 세계자연기금 글로벌 워터스튜어드십 총괄책임자가 워터포지티브의 세계적 동향과 주요 흐름을 소개한다.

국내에서는 구태완 삼성전자 파트장이 글로벌 기업의 물관리 목표와 워터포지티브 활동 사례를 발표하고, 박동학 한국수자원공사 환경본부장이 '2030 대한민국 워터포지티브 활성화 전략'을 제시할 예정이다. 이어 박형건 인하대 교수와 기후부, 기업, 전문가들이 참여하는 토론도 진행된다.

기후부는 이번 행사를 계기로 지역별 특성에 맞는 물 관련 사업을 추가 발굴하고, 민관 협력을 기반으로 한 물관리 모델을 국제사회에 확산해 나갈 계획이다.

조희송 기후부 물관리정책실장은 "물 분야에서 기업의 사회적 책임과 함께 친환경 경영의 새로운 분야로 워터포지티브가 부상하고 있다"며 "민관이 함께하는 새로운 물관리 기준이 정착되고, 민간의 노력이 세계 무대에 알려질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

aaa22@newspim.com