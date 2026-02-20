기후부, '분산형 전력망' 구축에 3210억 투입…에너지 체계 전환 시동

20일 분산형 전력망 포럼 개최

배전망 중심 구조로 전환

2030년까지 ESS 85개 설치

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 올해 약 3210억원을 투입해 분산형 전력망 구축에 나선다.

기후에너지환경부는 20일 서울 중구 롯데호텔에서 '분산형 전력망 포럼'을 열고 이 같은 추진 계획을 밝혔다. 정부는 올해 국비 약 3210억원을 투입할 방침이다.

차세대 분산형 전력망은 태양광 등 분산형 발전원을 최대한 수용하고, 지역 단위에서 생산과 소비를 최적화하는 '지산지소형' 전력 시스템이다. 기존 대형 발전소 중심의 송전망에서 벗어나 배전망 중심 구조로 전환하는 것이 핵심이다.

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부세종청사 기후에너지환경부 전경 2026.01.16

정부는 우선 배전망의 유연화를 통해 재생에너지 수용 능력을 확대한다. 배전망 포화 문제를 해소하기 위해 에너지저장장치(ESS)를 대폭 보급하고, 2030년까지 총 85개를 구축해 약 485MW 규모의 태양광 추가 접속을 유도할 계획이다.

이와 함께 농공단지·대학가 등 중소형 전력 수요 지역에 마이크로그리드를 구축해 전력 부하를 분산하고, 재생에너지 변동성 대응력을 높인다. 배전망 운영도 기존의 관리 중심에서 실시간 제어 중심으로 전환해 계통 안정성을 강화할 예정이다.

시장 제도 개편도 병행된다. 정부는 재생에너지의 변동성과 유연성 자원의 가치를 반영한 전력시장 구조를 도입하고, 제주를 중심으로 수요입찰제 및 가격입찰 확대 등을 추진할 계획이다.

아울러 전력망 증설 대신 ESS 등 대체 자원을 활용하는 '비증설 대안(NWA)' 제도를 도입해 민간 투자 유인을 확대한다. 해당 제도는 상반기 중 제주에서 시범 운영한 뒤 전국으로 확대할 예정이다.

정부는 산업 생태계 조성을 위해 'K-그리드 인재·창업 밸리'를 구축하고, 전력망 기술 실증 단지 조성 및 연구개발도 병행한다. 이를 통해 글로벌 전력망 시장을 선도하고 수출 확대를 노린다는 전략이다.

또 이날 한국에너지공단, 한국전력공사, 전력거래소와 차세대 분산형 전력망 구축 협력을 위한 업무협약을 체결한다.

김성환 기후부 장관은 "차세대 분산형 전력망 사업은 올해부터 본격적으로 구축되는 만큼, 세계의 모범이 될 수 있도록 정부와 업계, 학계, 유관기관이 힘을 합치겠다"고 말했다.

