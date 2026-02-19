기후부, 국비 120억 투입…생활권 인접 사업장까지 대기질 개선

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 정부가 국비 120억원을 투입해 대기질 개선에 나선다.
기후에너지환경부는 올해 '우리동네 맑은공기 종합(패키지) 지원' 대상지 18곳을 선정하고 국비 120억원을 지원한다고 19일 밝혔다.
대상지는 ▲서부산스마트벨리(부산) ▲성서산단·달성1차산단(대구) ▲하남산단(광주) ▲대전산단(대전) ▲고연공업지역(울산) ▲반월시화국가산단·청산대전산단(경기) ▲횡성군·인제군 소재 개별입지(강원) ▲영동군 법화리 및 단양군 단양로 일원(충북) ▲천안시 소재 개별입지(충남) ▲송산2산단(충남) ▲정읍시 소재 개별입지(전북) ▲포남공단(경북) ▲상평산단(경남) ▲금능농공단지(제주) 등이다.
올해는 대상지를 지난해 5곳에서 18곳으로 확대했다. 오염 우려 지역뿐만 아니라 민원이 빈번한 아스콘 업종, 석회 및 플라스터 제조업종 등 개별적으로 입지한 사업장까지 지원 대상을 넓혔다.
'우리동네 맑은공기 종합 지원' 사업은 주민 생활권 인근의 소규모 대기오염물질 배출사업장을 대상으로 ▲사전 기술 자문(컨설팅) ▲대기오염 방지시설 및 사물인터넷(IoT) 측정기기 개선 ▲사후 감시(모니터링) 등 전 주기 집중 관리를 지원한다. 이를 통해 중소기업의 경제적 부담을 완화하고, 주민이 체감할 수 있는 지역 대기질 개선을 목표로 한다.
기후부는 지방정부 등과 협력해 대상 지역의 악취 실태조사와 첨단 감시장비를 활용한 정밀 대기질 조사를 실시한다.
오염원 분석 결과를 토대로 고농도 오염 우심 지역의 사업장에 대해 녹색환경지원센터 등 지역 전문기관과 연계한 기술 진단과 개선 방안 마련도 지원한다.
노후 대기오염 방지시설 교체와 IoT 측정기기 기반의 상시 감시체계를 구축하고, 지역 대기질 개선 전후 효과를 분석해 정책 효과를 체계적으로 관리할 계획이다.
김진식 기후부 대기환경국장은 "산업단지 중심 지원에서 생활권 인접 개별 사업장까지 관리 범위를 확대해 주민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"며 "기업에는 체계적인 지원을 강화하고, 지역사회에는 투명한 감시 결과를 공유해 주민과 기업이 함께하는 지속가능한 대기 정책을 만들어 나가겠다"고 말했다.
aaa22@newspim.com