李대통령 부부, 퇴근길에 대학로서 창작뮤지컬 관람…'문화가 있는 날' 홍보

감성 뮤지컬 '긴긴밤' 관람 후 시민들과 셀카

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 출연진과 제작진을 격려했다.

뮤지컬 '긴긴밤'은 동명의 베스트셀러 창작동화 '긴긴밤'을 무대화한 감성 뮤지컬이다. 2024년 초연과 앵콜공연에 이어 올해 재연에 이르기까지 평단과 관객으로부터 위로와 동행의 메시지를 전하는 작품으로 호평받고 있다.

강유정 대변인은 이날 서면브리핑을 내고 "이 대통령 부부의 퇴근길 뮤지컬 관람은 문화체육관광부가 다음 달부터 매주 시행 예정인 '문화가 있는 날'을 널리 알리고자 마련됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 오전 '제66주년 3·15 의거 기념식'에 참석한 뒤 경상남도 창원시 성산구에 위치한 반송시장을 방문했다. [사진=KTV] 2026.03.15 pcjay@newspim.com

이 대통령과 김 여사는 공연에 앞서 공연장 인근 식당에서 저녁 식사를 했다. 식당 사장이 자신의 며느리가 경기도청 6급 공무원으로 근무하고 있다며 소개하자 이 대통령은 반갑게 대화를 나눴다.

식사를 마친 이 대통령과 김 여사는 마로니에 공원 주변을 산책하며 시민들과 인사를 나눴다. 퇴근 후 공연을 보러 왔다는 말을 건네며 만나는 시민들과 일일이 반갑게 인사를 나누고 셀카 촬영 요청에 흔쾌히 응했다.

산책 중 우연히 뮤지컬 '긴긴밤'의 더블캐스팅 배우를 만난 이 대통령은 해당 배우가 이날 자신의 공연 순서가 아님을 아쉬워하자 먼저 셀카를 제안하기도 했다.

공연 직후 이 대통령은 출연 배우들을 만나 '하루에 공연은 몇 차례나 하는지', '여성 관객들이 많아 보인다' 하는 질문을 하며 공연에 관심을 보였다. 배우들은 '긴긴밤'의 경우 원작이 동화이고 아이들의 필독서이다 보니 온 가족이 공연을 보러 오는 경우가 많아 관객층이 다양한 편이라고 설명했다.

강 대변인은 "김 여사는 펭귄 역을 맡은 최은영 배우의 성량이 커 아주 인상적이었다고 말했고, 해당 배우가 13살이라고 하자 놀라움을 표하기도 했다"면서 "공연장을 나온 이 대통령과 김 여사는 극장 밖에서 기다리고 있던 시민들에게 다가가 이어지는 악수와 셀카 요청에 응하며 공연 관람 일정을 마쳤다"고 전했다.

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