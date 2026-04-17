한국GM 6억달러 투자 눈길...車업계 '실적→재투자' 전략 재편

한국GM, 글로벌 판매 성과 기반 투자 집중 사례 부상

성과 입증 이후 투자 확대… 업계 전반으로 확산 흐름

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 최근 완성차 업계에서 실적 개선 이후 투자가 이어지는 흐름이 점차 뚜렷해지고 있다. 과거에는 시장 선점을 위한 선제적 투자 성격이 강했다면, 최근에는 수익성을 확보한 이후 생산 역량과 기술 경쟁력에 재투자하는 방식으로 변화하고 있다는 분석이다.

17일 업계에 따르면 제너럴 모터스(GM)의 한국사업장 투자 확대가 대표 사례로 거론된다. GM은 총 8800억원(약 6억달러) 규모의 투자를 단행했다. 이는 2025년 말 발표된 3억달러 투자에 이어 올해 3월 3억달러가 더 추가된 것이다. 실적 개선 이후 이어진 연속 투자라는 점에서 업계의 관심이 집중되고 있다.

◆ 수익 기반 확보 후 투자 확대...'한국GM' 대표 사례

완성차 산업은 대규모 고정비 구조를 갖고 있는 만큼 안정적인 수익 기반이 확보돼야 본격적인 투자가 가능하다. 최근에는 단기적인 실적 반등이 아닌 지속 가능한 수익 구조를 기반으로 투자 여부가 결정되는 사례가 증가하고 있다.

한국GM은 2022년 흑자 전환 이후 2023년과 2024년까지 연속적으로 수익을 확대하며 재무 안정성을 확보했다. 특히 2024년에는 2조원을 상회하는 순이익을 기록하며 경쟁력 있는 수익 구조를 구축했다는 평가다.

이 같은 성과는 생산 효율 개선과 전략 차종의 글로벌 판매 호조가 결합된 결과로 분석된다. 단순한 비용 절감이 아닌, 제품 경쟁력과 운영 효율성이 동시에 개선됐다는 점에서 의미가 있다.

성과와 투자 간 연결성은 한국GM의 사례에서 가장 분명하게 나타난다. GM이 국내에서 생산하는 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저는 글로벌 시장에서 안정적인 수요를 확보하며 핵심 수출 모델로 자리 잡았다.

트랙스 크로스오버는 2025년 해외 판매 29만대를 넘어서며 국내 승용차 수출 1위를 기록했고, 트레일블레이저 역시 15만대 이상 판매되며 상위권을 유지했다. 특히 트랙스 크로스오버는 미국 시장에서도 높은 판매 비중을 확보하며 글로벌 전략 차종으로 자리매김했다.

이 같은 성과를 기반으로 GM은 신규 생산거점 확대보다 이미 경쟁력이 입증된 한국 생산기지에 자원을 집중하는 방향을 선택했다. 이는 투자 효율성과 안정성을 동시에 고려한 전략으로 해석된다.

한국GM 창원공장 [사진=한국GM]

◆ GM 투자 확대...'한국사업장' 전략적 핵심 거점 부상

GM의 투자 확대는 한국사업장이 단순 회복 단계를 넘어 전략적 역할을 강화하고 있음을 보여준다. 지속적인 수익 개선과 투자 확대가 맞물리며 사업 구조가 안정화 국면에 접어들었다는 평가다.

특히 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등 전략 모델의 성과와 생산 효율성이 결합되면서, 한국사업장은 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산 허브로서 입지를 더욱 강화할 것으로 전망된다. 누적 생산 약 1330만대, 연간 50만대 생산 능력 역시 이러한 경쟁력을 뒷받침하는 요소다.

이 같은 흐름은 GM에 국한되지 않는다. 르노코리아 역시 부산공장을 전기차 및 하이브리드 생산이 가능한 미래차 거점으로 전환하기 위한 투자를 추진하고 있다. 이는 실적과 시장 대응을 기반으로 한 투자 확대가 업계 전반으로 확산되고 있다.

최근 완성차 기업들의 투자 확대는 단순한 설비 확장이 아니라, 수익성과 투자, 생산 경쟁력이 맞물리는 구조적 변화로 해석된다. 이러한 선순환 구조가 정착될 경우 실적 기반 투자 전략은 국내 완성차 산업의 핵심 경쟁 요소로 자리 잡을 가능성이 크다는 전망이 나온다.

y2kid@newspim.com