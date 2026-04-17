NH농협생명, 온라인 고객패널 모집...설문 참여 시 NH포인트 지급

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 고객 경험 개선을 위해 온라인 고객패널을 모집한다고 17일 밝혔다.

모집은 NH농협생명 홈페이지와 모바일 창구를 통해 오는 27일까지 진행되며, 만 18세 이상이면 누구나 지원할 수 있다. 총 300명을 선발할 예정이며 이중 일부는 시니어 특화 패널로 구성해 고령층 고객 의견도 반영할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 고객 경험 개선을 위해 온라인 고객패널을 모집한다고 17일 밝혔다. [사진=NH농협생명] 2026.04.17 yunyun@newspim.com

선발된 패널은 이달 말부터 10월 30일까지 활동하며 보험상품 분석과 고객서비스 만족도 조사 등 설문에 참여하게 된다. 설문 참여 시 회당 8000원에서 1만원 상당의 NH포인트가 지급된다.

NH농협생명은 지난 3월 선발한 제11기 오프라인 고객패널과 함께 온라인 고객패널을 운영하며 고객 의견 수렴 창구를 확대하고 있다.

NH농협생명 관계자는 "고객의 목소리를 반영한 상품과 서비스 개선을 통해 고객중심 경영을 더욱 강화해 나갈 것"이라며 "앞으로도 다양한 채널을 통해 고객과의 소통을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

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