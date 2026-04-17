삼성전자, 배당금 2.2조 쏜다…이재용 회장 551억 수령

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주당 566원 지급…기존 대비 205원 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 주주환원 확대 기조에 따라 2조원이 넘는 현금 배당에 나선다.

17일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 보통주 1주당 566원의 배당금을 지급한다. 우선주는 567원으로 1원 더 많다. 이번 배당에는 특별배당이 포함되면서 주당 배당금이 기존 분기 배당금(361원)보다 205원 늘었다. 특별배당은 2020년 4분기 이후 5년 만이다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 [사진=뉴스핌 DB]

배당 기준일인 지난해 12월 31일 기준으로 삼성전자 주식 100주를 보유한 주주는 총 5만6600원을 받게 된다. 다만 배당소득세 15.4%가 원천징수돼 실제 수령액은 4만7876원 수준이다.

소액주주 규모를 고려하면 지급 규모는 상당하다. 지난해 기준 삼성전자 소액주주는 419만5927명, 보유 주식 수는 39억914만여주다. 이를 기준으로 계산하면 약 2조2126억원이 개인 투자자에게 돌아간다.

최대주주인 이재용 삼성전자 회장도 배당 수익을 받는다. 이 회장은 4분기 결산 배당으로만 약 551억원을 수령할 것으로 추산된다.

kji01@newspim.com