신형 공군 2호기 첫 탑승한 李대통령 부부…핵심 실무요원 격려

3.15 의거 기념식 참석 차 2호기 탑승

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 신형 공군 2호기를 탑승하고 사업 참여자들과 핵심 실무요원들을 격려했다.

청와대는 16일 보도자료를 통해 "이 대통령과 김 여사가 지난 15일 서울공항에서 신형 공군 2호기에 처음으로 탑승했다"고 알렸다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 15일 서울공항에서 신형 공군 2호기에 처음으로 탑승하기 전 사업 참여자들과 핵심 실무진들을 격려하며 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.16 pcjay@newspim.com

이 대통령 부부는 이날 탑승에 앞서 경호처로부터 신형 공군 2호기에 대한 현황 보고를 받은 후 운영 요원 및 이 사업에 참여한 핵심 실무 요원들과 함께 기념촬영을 진행했다.

참석자들을 격려한 이 대통령 부부는 3·15 의거 기념식이 열리는 경남 창원 국립3·15민주묘지로 이동하고자 2호기에 올랐다. 당시 운항은 최종 점검 시험 비행을진행한 후 대통령이 2호기에 탑승한 첫 비행이었다.

신형 공군 2호기는 순항 속도와 최대 항속 거리가 기존보다 향상돼 연료 재보급 없이 인도네시아·우즈베키스탄 등 주요 국가까지 직항 비행이 가능하다. 신형 공군 2호기 사업은 2018년에 최초로 추진됐고 2022년에 사업 추진 방향이 최종 확정됐다.

기체 외부 도장은 기존 전용기와 동일하게 태극기 형상을 모티브로 한 디자인을 적용했다. 2호기 외부에 씌어진 '대한민국'에 쓰인 서체는 최초의 한글 문학 작품인 '용비어천가' 목판본체와 '기미독립선언서' 활자체를 응용했다.

신형 공군 2호기는 향후 5년간 대한민국 전용기로 운용될 예정이다. 대통령 국내외 순방 등 국가 주요 임무 수행을 지원할 예정이다. 기존 공군 2호기는 B737-300 기종으로 1985년에 도입돼 약 41년간 주요 임무를 수행했다.

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