[종합] 트럼프 "이란과 합의 매우 가까워져…이번 주말 회담 가능성"

트럼프 "이란, 20년 이상 핵무기 보유 안 하겠다고 해"



[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 핵무기 포기와 고농축 우라늄 반출에 동의했다고 16일(현지시간) 밝혔다. 이번 주말 대면 협상 재개 가능성도 시사하며 합의 서명 시 자신이 직접 파키스탄 이슬라마바드를 방문할 수 있다고 했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 "이란과 합의에 매우 가까워졌다"며 "합의가 이뤄진다면 유가와 물가, 인플레이션이 하락할 것"이라고 밝혔다. 그는 "이란은 거의 모든 것에 동의했다"고 강조했다.

특히 핵 문제와 관련해 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 하고 고농축 우라늄을 미국에 넘기기로 했다고 설명했다. 그는 "우리는 이란이 20년 이상 핵무기를 보유하지 않겠다는 매우 강력한 발언을 들었다"고 말했다.

앞서 미·이란 협상은 JD 밴스 부통령이 이끈 이슬라마바드 첫 대면 회담이 21시간의 마라톤 협상 끝에 합의 없이 종료된 이후 교착 상태에 빠진 바 있다.

협상의 주요 걸림돌이었던 이스라엘-레바논 전선에서는 이날 돌파구가 마련됐다. 트럼프 대통령은 조지프 아운 레바논 대통령, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 잇따라 통화한 뒤 트루스소셜을 통해 "두 지도자가 평화 달성을 위해 미국 동부시간 오후 5시를 기해 열흘간 공식 휴전에 들어가기로 합의했다"고 밝혔다.

휴전 연장 여부에 대해서는 선을 그었다. 트럼프 대통령은 "연장이 필요한지 잘 모르겠다"며 "이란이 합의를 원하고 우리는 매우 잘 협의하고 있다"고 했다. 다만 "이란과 합의가 이뤄지지 않는다면 전쟁이 재개될 것"이라고 경고하며 압박 수위를 유지했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.17 mj72284@newspim.com

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