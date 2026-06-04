키움증권, 美 뉴욕 나스닥 전광판에 한국 증시 광고 캠페인 진행

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'K-POP, K-FOOD, K-BEAUTY, NOW, K-STOCK' 문구 게시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 4일 미국 뉴욕에서 한국 증시의 도약을 알리는 광고 캠페인을 진행했다고 밝혔다.

키움증권에 따르면 회사는 지난 2일(현지시간) 나스닥 타워 외벽 전광판에 'K-POP, K-FOOD, K-BEAUTY, NOW, K-STOCK' 문구를 게시했다.

키움증권이 지난 2일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 타워 전광판에 한국 증시의 도약을 알리기 위해 선보인 광고 캠페인. [사진=키움증권]

키움증권은 "이번 캠페인은 최근 달라진 한국증시의 위상을 알리기 위해 기획했다"며 "전 세계적으로 확산된 K-컬처 흐름 속에서 한국 자본시장 역시 글로벌 투자자들이 주목할 만한 매력적인 시장이라는 의미를 담았다"고 설명했다.

이어 "21년 연속 국내 주식 거래대금 1위 증권사로서(05~25년 회계연도 증권사 주식약정금액 기준, 출처 코스콤) 한국 주식을 글로벌 투자자들에게 환기하고, 국내 자본시장의 매력과 접근성을 강조하기 위해 직접 나섰다"고 전했다.

뉴욕은 세계 금융의 심장부이자 유동성이 집중되는 곳으로, 한국 증시를 조명한 이번 캠페인으로 글로벌 금융투자 전문가들과 현지 외국인 고객들에게 한국 주식시장의 인지도가 한층 더 높아질 것으로 기대된다고 회사 측은 강조했다.

키움증권 관계자는 "한국을 대표하는 문화 콘텐츠처럼 한국주식 역시 글로벌 투자자들이 주목하는 자산임을 널리 알리자는 취지"라며 "앞으로도 한국 금융의 저력을 알리는 데 주력할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com