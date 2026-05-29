키움증권, 키우GO·랩어카운트 신규 고객 대상 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 29일 키우GO일임·랩어카운트 신규 고객 대상 이벤트를 시작했다.
- 신규 가입·운용 개시 고객 전원에 투자지원금 2만원과 추첨 10만원 추가 지급 등 최대 12만원 혜택을 제공한다.
- 500만원 이상 가입 시 추첨 경품과 투자지원금 일부 중 택일 가능하며, 8월 말까지 잔고 유지 시 9월 중 일괄 지급된다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 29일 자사 인공지능(AI) 기반 로보어드바이저 서비스 '키우GO일임'과 맞춤형 자산관리 계좌 '랩어카운트'의 신규 고객을 대상으로 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
키움증권에 따르면 이번 이벤트는 전문가와 시스템 투자를 통해 자산관리를 시작하려는 고객을 지원하기 위해 마련했다. 이벤트 기간 키우GO일임 또는 랩어카운트 상품에 신규 가입하고 운용을 시작한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.
혜택은 크게 세 가지로 구성된다. 키움증권은 조건에 부합하는 신규 가입 고객 전원에게 투자지원금 2만원을 지급한다. 지급 대상자 전원 중 추첨을 통해 10명에게는 지원금 10만원을 추가로 지급해 최대 12만원의 혜택을 제공한다.
이벤트 기간 내 신규 가입금액 총 500만원 이상 시 추첨을 통해 총 세명에게 대한항공 기프트카드, 닌텐도 스위치2, 애플워치11 경품을 지급한다. 원하는 경품을 직접 선택해 응모할 수 있으나, 투자지원금(추첨) 10만원과 중복 지급은 불가하다.
혜택을 받기 위해서는 이벤트 기간 내 가입 및 운용 개시 후 8월 말일까지 잔고를 유지해야 한다. 최종 조건을 충족한 고객을 대상으로 9월 중 혜택 및 경품 지급이 일괄 진행될 예정이다.
키움증권 관계자는 "자체 개발한 AI알고리즘 기반의 키우GO일임과 전문가가 알아서 포트폴리오를 관리해 주는 랩어카운트는 바쁜 현대인들에게 적합한 일임형 자산관리 상품"이라며 "이번 이벤트로 키움증권의 차별화된 자산관리 서비스를 경험하고, 지원금과 맞춤형 경품 혜택까지 모두 누리시길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com