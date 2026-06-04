'국민의힘 집단 가입 의혹' 이만희 신천지 총회장, 합수본 첫 출석

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'교인들 강제 가입시켰나' 질문에 묵묵부답

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 정교유착 비리 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 국민의힘 집단 가입 의혹과 관련해 이만희 신천지 총회장을 4일 소환했다.

이 총회장은 이날 낮 12시 43분께 합수본 사무실이 있는 서울 서초구 서울고검 청사 1층에 도착했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = '집단 입당' 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 검·경 합동수사본부(합수본)의 수사를 받기 위해 4일 오후 서울 서초구 고등검찰청에 출석하고 있다. 2026.06.04 yeawon2@newspim.com

이 총회장은 '교인들을 국민의힘에 강제로 가입시켰나', '국민의힘에 현안을 청탁한 적이 있나', '윤석열 전 대통령이 압수수색을 막아줬나'라는 질문에 답하지 않고 합수본 조사실로 향했다.

이 총회장은 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 결과에 영향을 미치기 위해 신도들에게 국민의힘 당원 가입을 강요한 혐의를 받는다.

앞서 합수본은 지난 1월부터 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등을 압수수색해 신도 명단과 당원 명부 등을 확보했다.

합수본은 또 전직 간부들을 잇따라 소환하는 과정에서, 이른바 '필라테스 프로젝트'라는 이름으로 비밀리에 조직적인 입당이 이뤄졌단 취지의 진술도 다수 확보한 것으로 알려졌다.

지난달에는 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총무를 피의자 신분으로 두 차례 소환해 이 총회장의 지시 여부를 조사했다.

합수본은 이 총회장을 상대로 당원 가입의 대가로 불법 정치자금 제공이나 현안 청탁이 오갔는지 추궁할 전망이다.

hong90@newspim.com