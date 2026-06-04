전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.04 (목)
KYD 디데이
산업 화학

속보

더보기

석유화학 노조도 임단협 본격화..."N% 성과급보다 생존 우선"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 석유화학업계 노사가 4일 임단협을 앞두고 본격 협상에 돌입했다.
  • 중동 전쟁·나프타 수급 불안과 업황 부진 속에 노사는 성과급보다 사업 안정과 고용 안정을 중시하고 있다.
  • 롯데케미칼 구조조정·법인 통합 등 재편이 진행되는 가운데 업계 전반 임단협 핵심 의제도 고용·복지로 이동하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LG화학·SK이노베이션·롯데케미칼 등 이달부터 임단협 본격화
성과급이나 임금 인상보다 인력 전환배치·고용 안정 화두

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체업계 'N% 성과급 요구'가 산업계 전반으로 확산하는 가운데, 석유화학업계도 이번 달부터 본격적인 임금 및 단체협약에 돌입할 것으로 예상된다.

다만 반도체나 조선 등 호황기를 맞은 타업계와 달리 석유화학업계는 구조조정이 진행중인 상황이어서 'N% 성과급 요구' 보다는 생존을 걱정해야 하는 처지다. 노조 역시 무리한 성과급 요구보다는 고용 안정에 집중하는 분위기다.

4일 석유화학업계에 따르면, LG화학은 지난달 말 청주사업장 노조와 상견례 및 1차 교섭을 진행했다. LG화학은 조만간 여수와 대산 사업장에서의 임금 협상도 개시할 계획이다.

SK이노베이션 노사도 성과급 산정기준 등 임금체계 개편을 두고 본격적으로 협상에 들어갈 것으로 예상된다. 지난해 노사 임금협상이 2월에 타결된 것을 고려하면 올해는 본교섭 자체도 상당히 늦어진 편이란 설명이다.

여수 석유화학단지 전경 [사진=여수시]

지난 2월말 발발한 중동 전쟁 여파로 정유·석유화학업체들이 비상경영 체제를 이어가고 있는데 따른 것으로 풀이된다.

임단협 일정이 지연되고 있는 것은 중동 사태에 따른 나프타 수급 불안이 지속되면서 노사 간 협상보다 우선 사업 안정화에 집중해야 한다는 공감대가 형성됐기 때문이다. 특히 석유화학 업황 부진이 장기화하면서 노조에서도 임금 인상이나 성과급 요구보다 고용 안정 문제가 우선 순위로 떠오르고 있는 것으로 알려졌다.

롯데케미칼 노사도 이르면 이달부터 임단협에 돌입할 예정이다. 롯데케미칼은 올해 대산 공장에 이어 여수 석유화학 산업 재편에 돌입하는 만큼 인력 전환배치와 고용안정이 최대 화두다.

특히 이달 1일 롯데케미칼이 대산석화단지 내 자산을 떼어 만든 신설 법인 롯데대산석화가 공식 출범했다. 자산 규모 6000억원의 롯데대산석화는 오는 9월 HD현대케미칼과 통합 절차를 밟는다.

업계 한 관계자는 "1분기에 중동 전쟁에 따른 원재료 래깅 효과로 실적이 개선된 것 처럼 보이지만 하반기 실적은 장담할 수 없다"며 "각 회사별 임단협도 성과급이나 무리한 임금 인상 요구보다는 고용 안정이나 복지 확대가 주요 화두가 될 것"이라고 말했다.

올해 1분기 국내 석유화학 기업들은 '래깅 효과(원재료를 구입한 시점과 실제 제품을 만들어 판매하는 시점의 시간 차로 인해 손익이 발생하는 것)'로 실적이 일시 개선됐다. 다만 하반기부터 역래깅 효과로 실적이 급격히 악화할 것이란 우려가 나온다. 

tack@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한동훈, '최대 격전지' 북구갑 당선 [서울=뉴스핌] 신정인 박서영 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 부산 북구갑 후보가 접전 끝에 당선됐다. 중앙선거관리위원회에 따르면 4일 오전 2시 기준, 한 후보는 42.99%의 득표율(3만4920표)을 기록해 당선이 확정됐다. 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 29일 오전 부산광역시 북구 만덕2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 아내인 진은정 씨와 함께 사전투표를 마치고 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 마지막까지 치열한 경합을 벌인 하정우 더불어민주당 후보는 41.24%(3만3495표)를 얻어 2위에 머물렀다. 두 후보 간의 격차는 1.75%포인트(1425표)에 불과했다. 박민식 국민의힘 후보는 15.76%(1만2802표)의 득표율로 3위에 그쳤다. 한 후보는 이날 북갑 선거사무실에서 "역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 북구의 위대한 시민들께 진심으로 감사드린다"며 "제게 맡겨주신 임무를 북구 시민과 부산 시민, 대한민국 국민을 먼저 생각하면서 반드시 완수해내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "북구를 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명 정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"면서 "민심이 대단히 두렵고 위대하다는 것을 다시 한번 실감했다. 오직 민심만 보고 가는 정치인이 되겠다"고 말했다.  석패한 하 후보는 '북구 발전의 열망, 잊지 않고 더 낮은 자세로 정진하겠습니다'라는 낙선 인사를 통해 "이번 보궐선거 결과를 겸허히 받아들이며, 저를 믿고 지지해주신 모든 분의 성원에 깊은 감사를 드린다. 승리하신 한동훈 후보께도 축하의 말씀을 전한다"고 말했다. 하 후보는 "결과로 보답하지 못해 송구하고, 지난 한 달간 확인한 주민분들의 북구 발전에 대한 뜨거운 열망을 가슴 깊이 새기며 앞으로도 낮은 자세로 북구를 지키겠다"고 했다. 이번 보궐선거는 거대 양당 후보 사이에서 무소속으로 출마한 한 후보가 막판 스퍼트로 역전에 성공하며 부산 지역 정치 지형에 새로운 파장을 몰고 올 것으로 전망된다. allpass@newspim.com 2026-06-04 02:20
사진
'대구 달성' 이진숙 당선 확실 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 국회의원 보궐선거 대구 달성군에서 이진숙 국민의힘 후보의 당선이 확실한 것으로 전망됐다. 1961년생으로 올해 64세인 이 후보는 경북대학교 영어교육학과를 졸업하고 서강대학교 언론대학원에서 언론학 석사 학위를 받은 언론인 출신이다. 이 후보는 1987년 MBC 기자로 입사했다. 최초의 여성 종군기자로 이름을 알렸으며, 이후 대전MBC 사장을 역임하는 등 언론계에서 굵직한 커리어를 쌓아왔다. 이 후보는 윤석열 정부에서 방송통신위원회 위원장으로 발탁되며 정권의 핵심 인사로 주목받았다. 방통위원장 재임 시절 공영방송 개혁 등을 추진하며 보수 진영의 강력한 지지를 받았다. 이번 6·3 국회의원 보궐선거를 앞두고 '보수의 심장'이자 박근혜 전 대통령의 정치적 고향인 대구 달성군에 국민의힘 후보로 전략 공천돼 출마했다. 이 후보는 선거 운동 기간 내내 높은 인지도를 바탕으로 대구 달성군의 정권 심판론을 차단하고 지역 표심을 빠르게 흡수해 왔다. 당선이 확실시됨에 따라 이 후보는 언론계와 행정부를 거쳐 국회의원으로서 여의도 정계에 교두보를 마련하게 됐다. allpass@newspim.com 2026-06-04 00:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동