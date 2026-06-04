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세계 11위 ETF 운용사 도약한 미래에셋…'Mirae Asset Rally 2026' 개최

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  • 미래에셋자산운용은 4일 강원도에서 글로벌 ETF 비즈니스 현황을 공유하는 'Mirae Asset Rally 2026'을 개최했다고 밝혔다
  • 미래에셋자산운용은 ETF 순자산 428조원, 글로벌 11위로 성장했으며 미국·한국 등 주요 법인에서 순자산 1000억달러를 돌파했다고 했다
  • 박현주 회장은 킬러 프로덕트와 'Mirae Asset 3.0' 전략을 통해 ETF·AI·디지털 자산을 연계한 글로벌 투자 플랫폼 고도화를 강조했다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

Global X US·TIGER ETF 1000억 달러, Global X Japan 1조 엔 돌파
박현주 "미래를 담는 킬러 프로덕트와 글로벌 투자 플랫폼으로 미래 열 것"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 4일 자사 상장지수펀드(ETF) 주요 임직원들이 한자리에 모여 글로벌 ETF 비즈니스 현황을 공유하고 발전 방향을 모색하는 'Mirae Asset Rally 2026'을 개최했다고 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 이번 행사는 지난 1일부터 3일까지 강원도 SAGEWOOD홍천에서 진행됐으며, 올해는 미래에셋 글로벌 ETF 비즈니스가 주요 시장에서 본격적인 성장 궤도에 진입했다는 점에서 의미를 더했다.

미래에셋자산운용이 전 세계에서 운용 중인 ETF 총 순자산은 428조원으로, 미래에셋자산운용은 ETF 순자산 기준 글로벌 11위 운용사로 도약했다.

강원도 SAGEWOOD홍천에서 열린 'Mirae Asset Rally 2026'에서 박현주 미래에셋그룹 회장(왼쪽에서 다섯 번째)이 Global X US임직원들과 운용자산 1000억달러 돌파 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=미래에셋자산운용]

주요 해외 법인들의 성장세도 두드러진다. 미국 Global X US는 순자산 1000억 달러를 돌파하며 미국 ETF 시장의 주요 운용사로 성장했고, 국내 TIGER ETF 역시 순자산 1000억 달러를 넘어섰다.

일본 Global X Japan은 출범 6년여 만에 순자산 1조 엔을 돌파했으며, 캐나다 Global X Canada는 400억 달러, 호주 Global X Australia는 130억 달러 규모로 성장한 바 있다.

미래에셋자산운용 측은 "이 같은 성과는 미래에셋그룹 GSO(Global Strategy Officer) 박현주 회장이 강조해 온 글로벌 비전이 구체적인 결실로 이어지고 있음을 보여준다"고 전했다.

박 회장은 그동안 자국 시장에 머무르지 않고 글로벌 성장 시장에 투자할 수 있는 혁신 상품을 선제적으로 공급해야 한다고 강조해 왔으며, 투자자 수요와 구조적 변화를 반영한 차별화된 상품, 이른바 '플래그십 킬러 프로덕트(Flagship Killer Product)' 발굴의 중요성을 지속적으로 주문해 왔다는 설명이다.

박현주 회장은 이번 Mirae Asset Rally에서도 '킬러 프로덕트(Killer Product)'의 중요성을 재차 강조했다. 그는 "자산운용사의 성패는 결국 미래를 담는 상품에 달려 있다"며 "킬러 프로덕트는 아직 멀고 불확실해 보이는 구조적 변화를 고객이 실제 포트폴리오에 담을 수 있는 투자 기회로 바꾸고, 나아가 시장의 새로운 기준을 만드는 상품"이라고 말했다.

이어 "우리가 만들어 온 성공적인 ETF들은 단순한 금융상품이 아니라 고객과 미래를 연결하는 다리였다"며 "시장이 충분히 이해하기 전에 구조적 변화를 발견하고, 확신을 바탕으로 상품화했기 때문에 오늘의 성과가 가능했다"고 덧붙였다. 

미래에셋의 다음 성장 방향으로는 'Mirae Asset 3.0' 구상을 제시했다. Mirae Asset 3.0은 ETF·AI 자산관리·디지털 자산 등 미래에셋그룹이 지난 30여 년간 구축해 온 핵심 역량을 하나로 연결해 글로벌 투자 플랫폼을 고도화하겠다는 전략이다. ETF를 핵심 상품 엔진으로 삼고, 증권 플랫폼을 고객 접점으로 AI와 토큰화를 미래 금융 인프라로 삼아 고객이 성장 기회에 더 쉽고 효율적으로 접근할 수 있도록 한다는 계획이다.

이번 행사에서는 AI 활용과 연금시장 공략도 주요 의제로 다뤄졌다. 참석자들은 AI를 상품 개발·운용·마케팅 등 전반에 접목해 투자 아이디어 발굴부터 상품화까지 고도화하는 방안을 공유했다. 기관투자자 채널을 비롯한 각 지역 연금시장에서 ETF 활용을 확대해 장기 성장 기반을 강화하는 방안도 함께 모색했다.

미래에셋자산운용은 지난 2011년 캐나다 ETF 운용사 'Horizons ETFs(現 Global X Canada)'를 시작으로 미국 'Global X', 호주 'ETF Securities(現 Global X Australia)'를 잇따라 인수하는 등 공격적인 M&A를 통해 글로벌 ETF 네트워크를 확장해 왔다. 호주 'Stockspot' 인수 및 미국 'Wealthspot' 설립을 통해 AI 기반 투자 전략·자문 서비스를 접목한 ETF 비즈니스에도 진출했다.

미래에셋자산운용 관계자는 "이번 Mirae Asset Rally는 미래에셋 글로벌 ETF 비즈니스가 외형적 성장을 넘어 다음 단계의 질적 도약을 준비하는 자리였다"며 "미국·한국·일본 등 주요 법인이 각 지역에서 뚜렷한 성과를 거둔 만큼 앞으로도 AI·혁신 상품·글로벌 협업을 바탕으로 미래에셋만의 차별화된 ETF 성장 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com

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