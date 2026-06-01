미래에셋자산운용, 글로벌 ETF 순자산 400조 넘어서며 세계 12위 올라

TIGER ETF·Global X US 동시 1000억 달러 임박

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용의 글로벌 상장지수펀드(ETF)가 순자산(AUM) 400조원을 넘어섰다.

1일 미래에셋자산운용은 지난달 말 기준 한국·미국·캐나다·호주·유럽·홍콩·일본 등 13개 시장에서 운용 중인 ETF 총 AUM이 약 421조원을 기록했다고 밝혔다. ETFGI에 따르면 해당 수치는 Global ETF 운용사 기준 세계 12위 운용자산 규모다.

[사진=미래에셋자산운용]

미래에셋자산운용 글로벌 ETF AUM은 2025년 말 300조원을 돌파한 이후 5개월 만에 400조원을 넘어섰다. 차별화된 상품 경쟁력이 자금 유입과 AUM 증가, 브랜드 인지도 제고로 이어지는 선순환 구조가 자리 잡은 결과라고 회사 측은 설명했다.

또한 국내와 미국이라는 두 핵심 축이 나란히 '1000억 달러 시대'에 진입하고 있다고 강조했다. 국내 ETF 브랜드 TIGER ETF는 지난 5월 말 기준 순자산 약 160조원을 기록했다. 미국 법인 Global X US는 운용자산 1000억 달러 달성을 눈앞에 두고 있다. 미국 내 약 460개 ETF 운용사 가운데 순자산 1000억 달러를 넘어선 운용사는 현재 13개사에 불과하다.

TIGER ETF는 대표 지수 상품이 연금 및 장기 투자 수요를 꾸준히 흡수하며 성장세를 이어왔고, 반도체와 미국 우주 테마 중심으로 경쟁력을 강화하고 있다. 'TIGER 반도체TOP10 ETF'가 국내 상장 테마형 ETF 순자산 1위를 기록한 가운데, 'TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지'는 상장일 개인 순매수 역대 최대 기록을 새로 썼다. 스페이스X 상장 기대감 속 'TIGER 미국우주테크 ETF'는 순자산 2조원을 돌파하며 우주 테마 ETF 1위를 기록하는 등 테마형 ETF 시장에서도 존재감을 확대하고 있다.

이와 함께 주요 글로벌 법인들도 각 지역에서 안정적인 성장세를 이어가며 글로벌 경쟁력을 뒷받침하고 있다. 홍콩에서는 중국 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 'Global X China Semiconductor ETF'와 TSMC·삼성전자·SK하이닉스 등 아시아 반도체 핵심 기업에 투자하는 'Global X Asia Semiconductor ETF'가 최근 AI·반도체 랠리 속에서 시장의 높은 관심을 받고 있다.

미래에셋자산운용은 글로벌 ETF와 블록체인을 결합한 ETF 토큰화 사업도 확대하고 있다. 글로벌 토큰화 플랫폼 Ondo Finance에서 COPX·URA·PAVE 등 대표 ETF의 토큰화 사업을 확대하고 있으며, 홍콩 최초 커버드콜 ETF인 'Global X HSCEI Covered Call Active'의 토큰 클래스 상장도 3분기 중 추진할 예정이다.

글로벌경영부문 총괄 대표 김영환 미래에셋자산운용 사장은 "국내 TIGER ETF와 미국 Global X US라는 두 핵심 플랫폼이 나란히 1000억 달러 규모에 도달하며 글로벌 ETF 사업의 새로운 이정표를 만들고 있다"며 "앞으로도 글로벌 ETF 플랫폼 경쟁력을 지속 강화해 투자자들의 장기 자산 형성에 기여하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com