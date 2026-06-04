신한자산운용, 'AI반도체TOP2플러스' 개인 매수세에 순자산 5조 돌파

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상장 이후 개인투자자 누적 순매수 2조6579억원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 지난 3월 17일 상장한 'SOL AI반도체TOP2플러스' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 5조원을 넘어섰다고 4일 밝혔다.

신한자산운용에 따르면 해당 상품은 국내 반도체 대형주와 핵심 밸류체인에 집중 투자할 수 있도록 설계된 ETF다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 삼성전기, SK스퀘어 등을 편입해 AI 메모리 핵심 수혜 기업과 관련 밸류체인에 대한 투자 효율을 높인 것이 특징이다.

[사진=신한자산운용]

AI 서버 확대와 함께 중요성이 커지고 있는 기판, MLCC 등 반도체 핵심 부품 기업도 함께 담았다. 이수페타시스, LG이노텍 등 AI 반도체 밸류체인 내 주요 기업에 투자함으로써 메모리 대형주뿐 아니라 AI 인프라 확산에 따른 부품·소재 수요까지 폭넓게 반영한다는 설명이다.

회사는 성장세의 배경으로는 개인투자자 매수세를 꼽았다. 지난 2일 기준 SOL AI반도체TOP2플러스의 개인투자자 누적 순매수 금액은 2조6579억원으로, 연초 이후 국내 상장 ETF 중 가장 높은 수준을 기록했다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "SOL AI반도체TOP2플러스가 올해 개인투자자들이 가장 많이 선택한 ETF로 자리 잡은 것은 AI 반도체 밸류체인에 대한 높은 관심과 상품 경쟁력이 맞물린 결과"라며 "삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 삼성전기, SK스퀘어 등 핵심 기업을 함께 담은 포트폴리오가 국내 AI 반도체 투자 수요를 빠르게 흡수하고 있다"고 말했다.

이어 "AI 수요 확대는 HBM과 고성능 메모리, 서버용 기판, MLCC 등 반도체 밸류체인 전반의 구조적 성장으로 이어지고 있다"며 "SOL AI반도체TOP2플러스는 이러한 산업 변화에 맞춰 국내 AI 반도체 대표 기업에 효율적으로 투자할 수 있는 상품"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com