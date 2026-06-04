예탁원 전자등록자산 1경원 돌파…전자증권 도입 7년 만에 2배 성장

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4월 말 기준 1경1065조원 집계

상장주식 6599조원으로 최대 비중

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원이 관리하는 전자등록자산 규모가 처음으로 1경원을 돌파했다. 전자증권제도 시행 이후 7년이 채 되지 않아 자산 규모가 2배 이상 증가하면서 국내 자본시장의 성장과 함께 '코리아 프리미엄' 흐름을 보여주는 지표로 평가된다.

4일 한국예탁결제원에 따르면 지난 4월 말 기준 전자등록자산 규모는 1경1065조원으로 집계됐다. 전자증권제도 시행 직후인 2019년 9월 말 4780조원과 비교하면 2배 이상 늘어난 수준이다.

전자등록자산은 상장·비상장 주식과 채권, 집합투자증권, 파생결합증권, 단기금융투자상품 등 자본시장법상 대부분의 증권을 포괄하는 지표다. 우리나라 자본시장의 규모와 성장성을 보여주는 대표적인 총량 지표로 활용된다.

2026년 4월 말 기준 한국예탁결제원 관리 자산 현황. [자료=한국예탁결제원]

자산별로는 상장주식이 6599조원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 상장채권 2665조원, 집합투자증권 1288조원, 비상장채권 189조원, 파생결합증권 168조원, 단기금융투자상품 133조원 순이었다.

전자등록자산은 2021년 말 6110조원, 2023년 말 6346조원, 2024년 말 6413조원 수준을 유지하다가 지난해 말 8589조원으로 증가한 데 이어 올해 4월 처음으로 1경원을 넘어섰다.

예탁결제원은 상법 개정 등 정부의 자본시장 선진화 정책과 반도체 슈퍼사이클에 따른 증시 호조가 자산 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다. 여기에 전자증권시스템의 안정성과 효율성 제고, 비상장사의 전자증권제도 참여 확대, 신종증권 수용 등도 성장 요인으로 꼽았다.

이윤수 한국예탁결제원 사장은 "전자등록자산 1경원 돌파는 대한민국 자본시장의 리레이팅(Re-rating·재평가)을 증명하는 역사적 순간 중 하나"라며 "예탁결제원은 단순히 증권을 보관·관리하는 곳이 아니라 코리아 프리미엄 실현을 위한 정부 정책을 일선에서 지원하는 핵심 플레이어로 앞으로도 계속적으로 그 역할을 충실히 수행할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com