[오늘의 정치일정] 4월17일(금)

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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 공공기관 및 유관기관 업무보고 (청와대)
시간 미정 호르무즈 해협 국제 화상회의 (청와대)
<외교부>
-장관
10:30 한국화학산업협회 간담회
-1차관
08:00 차관회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
08:00 차관회의
14:00 민간통일운동 활성화 지원사업 관련 의견수렴 간담회 (정부서울청사 7층 대회의실)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
08:00 차관회의
13:00 육·해·공군 사관학교 통합 이슈 진단 정책 포럼
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:00 인재영입식(1차) (국회 본관 당대표회의실)
10:00 서울 용산구 현장 최고위원회의 (강태웅 용산구청장 후보 선거사무소)
11:00 취약계층 급식 지원 현장 배식봉사 (만나샘)
17:00 본회의 (국회 본관 본회의장)
-한병도 원내대표
10:00 서울 용산구 현장 최고위원회의
17:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
방미 일정
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
16:00 의원총회(국회 본관 246호)
17:00 본회의
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
17:10 대구CBS-R <류연정의 마이크온> 전화인터뷰
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 <장윤선의 취재편의점> 출연
15:00 평택시을선거구 국회의원 재선거 예비후보 등록 (평택시 선거관리위원회)
15:30 대한노인회 평택시지회 방문
-서왕진 원내대표
17:00 본회의