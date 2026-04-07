[오늘의 정치일정] 4월 7일(화)

AI 핵심 요약beta
- 청와대 대통령이 6일 통상업무를 진행했다.
- 국가보훈부 장관이 상주·칠곡 보훈간담회를 열고 국방부 장관이 기자간담회를 가졌다.
- 국민의힘 장동혁 대표 등 여야 지도자들이 민생경제협의체 회담에 참석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
17:30 출입기자 간담회
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
11:00 상주시 보훈단체장 정책간담회 (상주시)
16:00 칠곡군 보훈단체장 정책간담회 (다부동전적기념관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-일정 없음
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
11:30 여야정 민생경제협의체 회담(청와대 본관 인왕실)
18:00 제70회 신문의 날 기념 축하연(한국프레스센터 20층 국제회의장 / 서울 중구 세종대로 124)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
11:30 여야정 민생경제협의체 회담(청와대 본관 인왕실)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 국토교통위원회 전체회의(국회 본관 529호)
10:00 예산결산특별위원회 전체회의(국회 예결위회의장)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:35 SBS-R 김태현의 정치쇼 출연
09:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
11:00 제62회 한국보도사진전 개막식 / 광화문광장 놀이마당 전시장 (서울시 종로구 세종대로 172)
-천하람 원내대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 국회 예결위회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
10:30 생생텃밭 개장식 / 국회 헌정회 좌측 텃밭
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:00 6.3지방선거 국민추천 인재 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)
-서왕진 원내대표
9:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
9:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 예결위 회의장(제2회의장)
10:00 [토론회] 다시 찾아온 에너지 위기, 기후·에너지정책 어떻게 가야하나? / 국회의원회관 제2간담회의실
-15:00 [녹화 인터뷰] 국회방송 <움직이는 예산과 경제>