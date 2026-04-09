[오늘의 정치일정] 4월 9일(목)

AI 핵심 요약beta
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- 다만 텍스트로 제공된 일정표 내용을 바탕으로 요약해드리겠습니다.
- 대통령이 국민경제자문회의를 주재하고 수석보좌관회의를 개최했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
09:30 국민경제자문회의 부의장 위촉장 수여식 (청와대)
10:00 국민경제자문회의 1차 전체 회의
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의
<외교부>
-장관
14:30 중동 전쟁 관련 전문가 간담회
-1차관
15:00 국회 예결위 소위
-2차관
10:00 외통위 법안소위
15:00 국회 예결위 소위
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 외교통일위원회 법안소위
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 삼균학회 제50회 정기학술대회 (국회도서관)
<국회>
-우원식 국회의장
09:00 뉴스핌 창간 23주년 포럼(여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸)
11:40 민생위기 비상 자문위원회 결과보고회 (국회접견실)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 광양제철소 관계자 간담회 (포스코 광양제철소 소본부 대응접실, 전남 광양시 금호동 788번지)
11:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 여수 서시장 민생현장 방문 (서교동 공영주차장, 전남 여수시 서교동 153)
15:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 광주 양동시장 현장 방문 (양동복개상가 앞, 광주 서구 천변좌로 243, ※ 양동시장 5.18사적비조형물 앞)
18:10 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 프로야구 경기 관람 및 시민 인사 광주기아챔피언스필드, 광주 북구 서림로 10)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 (국회 본관 원내대표회의실)
10:00 주유소-정유사 사회적대화 상생협약식 (국회 본관 당대표회의실)
10:25 플라스틱 중소기업-수요 대기업 사회적대화 상생협약식 (국회 본관 당대표회의실)
11:00 제14회 서울이코노믹 포럼 (페어몬트 앰버서더 서울 호텔 지하 1층, 서울 영등포구 여의대로 108)
14:00 더불어민주당 <착!붙 공약 프로젝트> 4호 및 5호 공약 발표 (국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 (국회 본관 228호)
09:40 '100만의 선택, 새로운 시작' 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식 (국회 본관 228호)
10:30 SNS 중독, 플랫폼의 자유인가, 방임인가 : 청소년 보호책임 강화를 위한 긴급 간담회 (국회 의원회관 제8간담회의실)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 (국회 본관 228호)
09:40 '100만의 선택, 새로운 시작' 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식 (국회 본관 228호)
10:50 뉴스핌 창간 23주년 <제14회 서울이코노믹포럼> (페어몬트 앰배서더 서울 그랜드볼룸 / 서울 영등포구 여의대로 108 페어몬트 앰배서더 서울 호텔 지하1층)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의 (정치개혁 광장, 국회 본관 앞 농성장)
-서왕진 원내대표
09:30 최고위원회의 (정치개혁 광장, 본청 앞 농성장)
11:00 뉴스핌 제14회 서울이코노믹포럼 (서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸 B1)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:00 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
09:00 14회 서울이코노믹포럼 1세션 대담 출연(페어몬트 앰배서더 서울, 서울 영등포구 여의대로 108)
14:00 개혁신당 6·3 지방선거 부산 출마예정자 입당식 (부산진구 부전동 220-14)
-천하람 원내대표
09:00 최고위원회의 (개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:20 세종 대전 현안관련 기자회견 (소통관 기자회견장)
11:00 뉴스핌 창간 23주년 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환' 토론회(여의도 페어몬트앰배서더H 그랜드볼룸)
13:30 재정경제기획위원회 전체회의 (국회 본관 430호)