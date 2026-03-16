李대통령 "케데헌, 아카데미 '2관왕' 축하…김구 선생 꿈, 현실이 되고 있어"

장편 애니메이션상·주제가상 수상

"우리 문화 가능성 세계 무대서 증명"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 미국 아카데미 시상식 2관왕을 축하하며 "우리 문화의 지평을 한층 넓혔다"고 평가했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·구 트위터)를 통해 "김구 선생께서 꿈꾸셨던 '높고 새로운 문화의 근원이 되고, 목표가 되고, 모범이 되는 나라'가 어느덧 현실이 되고 있다"며 이같이 썼다.

이재명 대통령이 12일 청와대 여민관에서 제27차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

넷플릭스 애니메이션 영화 케데헌은 15일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 차지했다.

케데헌은 지난해 디즈니의 흥행작 '주토피아 2', '엘리오', '아르코', '리틀 아멜리'와 함께 장편 애니메이션상 부문 후보에 올라 경쟁했다. 또한 케데헌 오리지널 사운드트랙(OST) '골든(Golden)'은 주제가상을 차지했다. 케이팝 장르 노래가 아카데미에서 주제가상을 받은 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 "케데헌은 문화가 국경과 언어를 넘어 세계인의 마음을 연결할 수 있음을 보여준 작품"이라며 "케이팝의 역동적 에너지와 한국적 감성, 그리고 독창적 상상력이 어우러져 새로운 즐거움을 전했다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 오스카 시상식, '케이팝 데몬 헌터스' 골든 공연 모습 [사진=로이터] 2026.03.16 taeyi427@newspim.com

이 대통령은 "우리 문화의 가능성과 잠재력을 세계 무대에서 당당히 증명해 주신 메기 강 감독과 모든 제작진, 그리고 '골든'의 작곡가, 프로듀서 여러분께 깊은 감사를 전한다"며 "대한민국과 전 세계의 한국인들에게 더할 나위 없이 큰 자부심을 안겼다"라고 썼다.

그러면서 이 대통령은 "메기 강 감독의 수상 소감처럼, 우리가 주인공인 이야기가 세계의 중심에서 빛나기까지 참 오랜 시간이 걸렸다"라며 "그러나 오늘의 성과를 토대로 이제 다음 세대의 창작자들은 더 큰 꿈을, 더 넓은 무대에서, 더 빠르게 펼칠 수 있을 것"이라고 밝혔다.

pcjay@newspim.com