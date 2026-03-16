[오스카상] '케데헌', 이변없는 수상…매기 강 "전 세계 한국인에게 바친다"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 오스카 장편 애니메이션상을 수상했다.

'케데헌'이 15일(현지시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 트로피를 들어올렸다.

이날 연출자 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 울먹이며 소감을 말했다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'의 장편 애니메이션상 수상 후 매기 강 감독이 수상소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com

같은 부문의 '아르코' '엘리오' '주토피아2' '리틀 아멜리' 등을 제치고 수상의 주인공이 됐다.

올해 아카데미 시상식에 아쉽게도 한국 영화 초청작은 없다. K팝으로 대표되는 한국 문화와 무속신앙, 정서를 담은 '케데헌'이 장편 애니메이션 부문과 주제가상 후보에 오르며 화제를 모았다.

'케데헌'은 케이팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령을 물리치고 노래로 세상을 지킨다는 내용을 담았다. 지난해 6월 공개 후 넷플릭스에서 가장 많이 본 작품에 오르는 등 전세계적 신드롬급 화제작으로 사랑받았다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 '케이팝 데몬 헌터스'의 장편 애니메이션상을 수상한 매기 강 감독이 트로피를 받고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com

극 중 걸그룹 헌트릭스가 부른 OST '골든(Golden)' 역시 빌보드 메인 차트인 'HOT 100'에서 8주간 1위를 차지하며 선풍적 인기를 누렸다. 이번 아카데미 시상식에서 '골든'은 주제가상 부문 후보에도 올라있다.

아카데미 이전에도 '케데헌'은 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 받았고, 지난달 그래미 시상식에선 K-팝 장르 최초로 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문 수상에 성공했다.

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