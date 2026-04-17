홍승권 심평원장 첫 행보, 의약계 소통…"상생과 현장 시대 열 것"

17일 의협·한의협·약사회 방문

"현장 목소리, 이정표 삼을 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 홍승권 건강보험심사평가원 원장이 취임 후 첫 현장 행보로 대한의사협회(의협) 등과 만나 국민에 신뢰받는 건강보험 제도를 만들겠다고 강조했다.

홍 심평원장은 17일 의협, 대한한의사협회(한의협), 대한약사회(약사회)를 방문했다.

홍승권 신임 건강보험심사평가원장(오른쪽)과 김택우 대한의사협회 회장이 17일 만나고 있다. [사진=건강보험심사평가원]

홍 원장은 의협, 한의협, 약사회를 찾아 '함께 만드는 보건의료 혁신'에 대한 주요 메시지를 공유했다. 현장과의 긴밀한 소통을 바탕으로 지속가능한 보건의료 체계 구축에 나서겠다는 의지다.

의협을 방문한 홍 원장은 "의료계가 직면한 현실적 고민에 깊이 공감하고 있다"며 "현장의 목소리를 정책과 제도에 충실히 반영해 나갈 수 있도록 지속적으로 소통하고 협력하겠다"고 강조했다.

한의협을 찾은 홍 원장은 "한의학의 가치와 잠재력을 존중한다"며 "보건의료의 균형 있는 발전을 위해 함께 지혜를 모아 나가겠다"고 했다. 약사회를 향해서는 "국민 건강 최일선에서 헌신하는 약사회의 노고에 감사드린다"며 "안전한 의약품 사용환경 조성을 위해 함께 노력할 것"이라고 했다.

홍 원장은 이번 의약단체 방문을 통해 "우리가 직면한 보건의료의 다양한 과제들은 어느 한 기관의 노력만으로는 해결할 수 없다"며 "현장의 목소리를 이정표 삼아 국민에게 신뢰받는 건강보험 제도를 함께 만들어 가겠다"고 강조했다. 그는 "소통 접점을 전방위적으로 확대해 나갈 계획"이라고 했다.

sdk1991@newspim.com