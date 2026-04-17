우리은행, '세이펜'과 영유아 금융 지원 이벤트 실시

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 우리은행이 영유아 학습기기 브랜드 '세이펜'과 제휴를 맺고 자녀의 첫 금융 경험을 지원하는 '우리아이 WON하는 대로' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 우리WON뱅킹 비대면 자녀 계좌 개설 서비스 '우리아이'를 통해 참여할 수 있으며, 2013년 1월 1일 이후 출생 자녀 명의로 예·적금에 신규 가입한 고객을 대상으로 한다. 이는 오는 6월 30일까지 진행되며 추첨을 통해 총 100명에게 세이펜 5세대 스마트 학습기기를 제공한다.

[사진=우리은행]

또한 세이펜 구매 고객을 대상으로도 오는 5월 1일부터 6월 30일까지 금융 쿠폰 이벤트를 진행한다. 구매자 선착순 1만명에게 1만원 상당의 금융쿠폰을 제공하며 해당 쿠폰은 적금 가입 시 사용할 수 있다.

임학규 우리은행 개인상품마케팅부 부부장은 "이번 제휴는 자녀 교육과 금융을 결합해 보다 친숙하게 금융을 경험할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 시도"라며 "앞으로도 미래세대 고객의 금융 접근성을 높일 수 있도록 다양한 생활밀착형 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com