우리은행, '세이펜'과 영유아 금융 지원 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 17일 세이펜과 제휴해 '우리아이 WON하는 대로' 이벤트를 진행한다.
- 우리WON뱅킹으로 자녀 예·적금 신규 가입 고객 100명에게 세이펜 기기를 추첨 제공한다.
- 세이펜 구매자 선착순 1만명에게 1만원 금융쿠폰을 준다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 우리은행이 영유아 학습기기 브랜드 '세이펜'과 제휴를 맺고 자녀의 첫 금융 경험을 지원하는 '우리아이 WON하는 대로' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 이벤트는 우리WON뱅킹 비대면 자녀 계좌 개설 서비스 '우리아이'를 통해 참여할 수 있으며, 2013년 1월 1일 이후 출생 자녀 명의로 예·적금에 신규 가입한 고객을 대상으로 한다. 이는 오는 6월 30일까지 진행되며 추첨을 통해 총 100명에게 세이펜 5세대 스마트 학습기기를 제공한다.
또한 세이펜 구매 고객을 대상으로도 오는 5월 1일부터 6월 30일까지 금융 쿠폰 이벤트를 진행한다. 구매자 선착순 1만명에게 1만원 상당의 금융쿠폰을 제공하며 해당 쿠폰은 적금 가입 시 사용할 수 있다.
임학규 우리은행 개인상품마케팅부 부부장은 "이번 제휴는 자녀 교육과 금융을 결합해 보다 친숙하게 금융을 경험할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 시도"라며 "앞으로도 미래세대 고객의 금융 접근성을 높일 수 있도록 다양한 생활밀착형 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com