AIA생명, 고객 관리 앱 'AIA+' 전면 개편

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = AIA생명은 고객 보험 관리 서비스 앱 'AIA 플러스(AIA+)'를 고객 경험 중심으로 전면 개편해 보험 서비스를 더 직관적이고 편리하게 개선했다고 17일 밝혔다.

'AIA+'는 상품 가입부터 보험금 청구까지 가입자가 직접 관리할 수 있는 모바일 전용 앱이다. 2024년 10월 출시 이후 올해 3월 기준 누적 다운로드 84만건, 월관활성이용자(MAU) 20만명을 기록하며 AIA생명의 핵심 디지털 플랫폼으로 안착했다.

[사진=AIA생명]

이번 2차 개편에서는 레드닷 디자인 어워드를 수상한 'Qi 디자인 시스템'을 도입해 차별화되고 직관적인 사용자 경험(UX)을 구현했다. 이에 사용자의 이해도와 조작 편의성을 높이고 불필요한 이용 과정을 최소화했다.

전체 메뉴 구조 전면 재구성도 이뤄졌다. 간편 비밀번호 로그인 도입으로 반복적인 인증 절차를 줄였으며, 바이오 인증(안면·지문), 모바일 신분증 인증을 도입해 업무 처리 속도를 높였다.

기존 계약자와 피보험자 외에 수익자도 앱을 통해 계약 관리가 가능해졌다. 고령 고객을 위한 '간편홈'과 '마이페이지'를 구성했으며 신규 가입 고객을 위해 ▲보장 내용 ▲보험료 ▲계약 기간 등 핵심 정보를 요약한 '웰컴페이지'를 신설해 상품 이해도를 높였다.

보험금 청구는 병원 서류 촬영만으로 접수할 수 있으며, 만기수익자와 피보험자가 다른 계약도 디지털로 청구가 가능해졌다. 필요 시 앱 내에서 설계사(마스터플래너) 상담을 신청할 수 있는 기능도 추가됐다.

이 밖에도 ▲여러 건의 보험 계약 대출을 동시 이용하는 '통합 대출' ▲연금계산기를 통한 개인화된 노후 설계 ▲건강검진 예약 등 디지털 헬스케어 서비스가 통합 제공된다. 이와 함께 AIA생명은 데이터 기반 개인화 서비스를 강화하고 연금계산기와 앱 내 이벤트 기능을 통해 고객의 노후 설계와 참여 경험을 확대했다.

유신옥 AIA생명 고객총괄본부장은 "이번 개편은 고객 친화적인 디지털 서비스 환경을 기반으로 고객과의 접점 및 소통을 강화하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 고객 서비스 혁신을 이어가고 고객 중심 운영 및 투자를 지속해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com