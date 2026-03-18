전주시, 한옥마을 인근 '물고기마을' 테마파크 조성 협약체결

관광·여가시설 확충 통한 지역경제 활성화 기대

행정지원·지역상생 기반 협력체계 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 한옥마을 인근에 새로운 관광·여가시설 조성을 위해 민간기업과 협력에 나섰다.

전주시는 18일 시청 소회의실에서 윤동욱 부시장과 류병덕 ㈜이에프지 대표 등이 참석한 가운데 '생명체 공유 문화관광(물고기마을)' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

전주시, 물고기마을 테마파크 조성 업무협약[사진=전주시] 2026.03.18 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 관광·여가시설인 '물고기마을 테마파크'를 조성해 시민과 관광객에게 새로운 휴식·체험 공간을 제공하고, 지역 관광 활성화와 경제에 활력을 불어넣기 위해 추진됐다.

협약에 따라 시는 인허가 등 행정절차 지원을 맡고, ㈜이에프지는 사업비 투자와 관광시설 조성을 담당한다.

또한 양측은 시설 운영 시 전주시민을 우선 채용하고 지역공동체를 구성하는 등 지역과 기업이 상생하는 협력 모델을 구축할 계획이다.

윤동욱 부시장은 "시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 새로운 관광 콘텐츠가 마련되길 기대한다"며 "민간과의 협력을 통해 전주 관광 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

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