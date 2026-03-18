전주시, 한옥마을 인근 '물고기마을' 테마파크 조성 협약체결

행정지원·지역상생 기반 협력체계 구축
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 한옥마을 인근에 새로운 관광·여가시설 조성을 위해 민간기업과 협력에 나섰다.
전주시는 18일 시청 소회의실에서 윤동욱 부시장과 류병덕 ㈜이에프지 대표 등이 참석한 가운데 '생명체 공유 문화관광(물고기마을)' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 관광·여가시설인 '물고기마을 테마파크'를 조성해 시민과 관광객에게 새로운 휴식·체험 공간을 제공하고, 지역 관광 활성화와 경제에 활력을 불어넣기 위해 추진됐다.
협약에 따라 시는 인허가 등 행정절차 지원을 맡고, ㈜이에프지는 사업비 투자와 관광시설 조성을 담당한다.
또한 양측은 시설 운영 시 전주시민을 우선 채용하고 지역공동체를 구성하는 등 지역과 기업이 상생하는 협력 모델을 구축할 계획이다.
윤동욱 부시장은 "시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 새로운 관광 콘텐츠가 마련되길 기대한다"며 "민간과의 협력을 통해 전주 관광 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com