[오늘의 정치일정] 4월 23일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 베트남 국빈 방문을 추진하고 외교부 장관도 베트남 출장을 다녀다.
- 국방부 장관은 국방부-한국경제신문 업무협약을 체결하고 국회 본회의에 참석했다.
- 더불어민주당과 국민의힘은 각각 당 지도부 회의와 의원총회를 개최한 후 본회의에 참석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
베트남 국빈 방문
<외교부>
-장관
베트남 출장
-1차관
통상업무
-2차관
10:00 차관회의
17:00 아중동·중앙아 지역 공관장 화상회의
<통일부>
-장관
10:00 한국종교인평화회의(KCRP) 대표회장·천도교 교령 예방 (종로구 수운회관)
-차관
10:00 차관회의
<국방부>
-장관
10:00 국방부-한국경제신문 업무협약
14:00 국회 본회의
-차관
10:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
18:10 주한네덜란드대사관 국경일 기념행사 (포시즌스호텔)
18:30 이하전지사 유족 위로연 (용산 드래곤시티)
-차관
10:00 임진강 전투 기념식 (설마리전투추모공원)
18:00 이하전지사 유족 위로연 (용산 드래곤시티)
<더불어민주당>
-정청래 당 대표
09:00 <착!붙 공약 프로젝트> 10호·11호·12호 공약 발표(국회 본관 당대표회의실)
10:00 <중동전쟁의 영향과 과제> 토론회(국회 의원회관 제1세미나실)
11:00 더불어민주당 16개 광역단체장 후보 연석회의(국회 본관 제3회의장)
14:00 본회의(국회 본관 본회의장)
-천준호 원내대표 직무대행
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의 (국회 본관 228호)
10:00 김위상 의원 주최 <AI·디지털 전환 시대, 직업훈련의 품질개선과 혁신, 지원 개선 방안> (국회의원회관 대회의실)
13:30 의원총회 (국회 본관 246호)
14:00 본회의 (국회 본회의장)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의(국회 본관 501호)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
08:00 BBS-R 금태섭의 아침저널 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실/국회 본관 170호)
14:00 개혁신당 울산시당 창당대회(울산 남구 달동 1369-2)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실/국회 본관 170호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실/국회 본관 170호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
9:00 최고위원회의(본청 224호)
11:30 정장선 평택시장 차담(평택시청, 경기대로 245)
-서왕진 원내대표
9:30 최고위원회의(본청 224호)
14:00 본회의(국회 본회의장)