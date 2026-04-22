LIG D&A, '해궁' 첫 수출로 동남아 교두보 확보…1400억 말레이시아 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 22일 말레이시아와 1400억 원 규모 해궁 수출 계약을 체결했다.
- 해궁은 ADD 개발 함대공 유도무기로 저고도 위협을 요격한다.
- 이번 계약으로 동남아 시장 진입과 다층 방공 포트폴리오를 확보했다.
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RF·IIR 이중탐색기 적용… STM 연안초계함 탑재
천궁-II 이어 'K-방공벨트' 확장…글로벌 시장 교두보 확보
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국산 함정방어 유도무기 '해궁'이 약 1400억 원 규모 첫 해외 수출에 성공하며 동남아 시장에 진입했다.
LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)는 22일(현지시각) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 방산전시회 'DSA 2026'에서 말레이시아 국방부와 9400만 달러(약 1400억 원) 규모의 해궁 수출 계약을 체결했다. 이번 계약은 LIG D&A가 말레이시아 정부와 체결한 첫 방산 수출 사례다.
해궁은 2011년 국방과학연구소(ADD) 주도로 개발된 근접 함대공 유도무기다. 함정을 향해 접근하는 대함미사일과 항공기 등 저고도·고속 위협을 요격하는 '최종 방어선' 역할을 맡는다. 핵심은 초고주파(RF) 레이다와 적외선영상(IIR)을 결합한 이중모드 탐색기다. 전파교란 환경에서도 표적을 재획득할 수 있어 명중 확률과 생존성이 동시에 강화됐다는 평가다.
이번에 수출되는 해궁은 튀르키예 방산업체 STM이 건조 중인 말레이시아 해군 연안초계함(LMS)에 탑재될 예정이다. 플랫폼(함정)과 무장체계를 분리 발주한 뒤 체계통합 방식으로 결합하는 구조로, LIG D&A는 임무장비와 전투체계 연동 분야에서 경쟁력을 확보했다. 국내 업체가 해외 함정 건조사와 협업해 무장체계를 얹는 '플랫폼 연계형 수출'이 본격화됐다는 점에서 의미가 크다.
LIG D&A는 앞서 중동 시장에서 중거리 지대공 유도무기 '천궁-II(M-SAM2)'를 수출하며 요격체계 기술력을 입증한 바 있다. 이번 해궁 계약으로 단거리(함대공)와 중거리(지대공)를 잇는 다층 방공 포트폴리오를 확보하면서, 동남아를 포함한 신흥 시장 공략에 속도를 낼 발판을 마련했다.
방산 업계는 이번 계약을 'K-방공벨트' 확장의 신호탄으로 본다. 해궁이 해상 플랫폼에, 천궁-II가 지상 방공망에 각각 배치될 경우, 국가 단위 통합 방공체계 구축이 가능해지기 때문이다. 향후 인도네시아·필리핀 등 해양 안보 수요가 큰 동남아 국가를 중심으로 추가 수주 경쟁이 이어질 전망이다.
gomsi@newspim.com