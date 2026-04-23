오도창 '3선고지 점령' 탄력....국힘 영양군수 공천티켓 확보

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오 예비후보 " '6·7·7 비전'으로 영양 대도약 완성하겠다"

[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 오도창 예비후보가 국민의힘 영양군수 공천 티켓을 거머쥐면서 3선 고지에 성큼 다가섰다.

22일 국힘 경북도당 공관위 발표에 따르면 당원 투표 50%와 군민 여론 조사 50%로 진행된 이번 경선에서 오도창 예비후보가 권영택 전 영양군수를 누르고 공천권을 확보했다.

'6.3지방선거' 국민의힘 영양군수 후보 경선에서 공천 티켓을 거머쥐면서 '3선고지 점령'에 성큼 다가선 오도창 예비후보.[사진=오도창 예비후보]2026.04.22 nulcheon@newspim.com

오 후보는 경선 결과가 나오자 보도자료를 내고 "압도적인 성원을 보내주신 영양 군민과 당원 동지들께 머리 숙여 감사드린다"며 "이번 승리는 오도창 개인의 승리가 아니라 영양의 중단 없는 발전을 바라는 군민들의 간절한 열망이 모인 통합의 승리"라고 경선 승리 소감을 밝혔다.

오 후보는 또 "영양 발전을 위한 대승적 결단을 내려준 김석현, 김병곤 후보를 비롯해 경선 과정에서 열정을 다해 주신 권영택 후보님께도 깊은 위로와 감사의 인사를 전한다"며 "이제 경쟁을 넘어 영양 발전을 위한 원팀이 되어 본선 압승을 향해 나아갈 것"이라고 강조했다.

오 후보는 이번 선거의 핵심 비전으로 '영양 대도약 완성'을 내걸고 '6.7.7 비전(예산 6000억 원, 인구 1만 7000명, 농업 소득 7000만 원)'을 제시했다.

그러면서 핵심 공약으로 ▲전 군민 평생 연금 시대 개막 ▲햇빛연금 소득마을 조성▲남북 9축 고속도로 조기 건설 ▲필수 농자재 반값 공급▲영양 컨벤션센터 건립▲영양 버스터미널 현대화 등을 약속했다.

오도창 예비후보는 "행정의 맥을 정확히 짚어내는 전문성과 영양의 미래를 끝까지 책임질 뚝심으로 본선 승리를 이끌어내겠다"며 "경선에서 확인된 지지세를 본선까지 이어가 영양의 새로운 역사를 쓰겠다"고 본선 승리를 자신했다.

영양군 청기면 출신인 오도창 예비후보는 영양군 9급 공무원으로 공직에 입문해 경북도와 영양군 부군수를 거쳐 민선 7·8기 영양군수를 역임한 행정 전문가로 이번 선거에서 당선될 경우 3선 군수 반열에 오르게 된다.

nulcheon@newspim.com