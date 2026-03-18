동아제약 아일로, 3중 기능성 다이어트 건기식 '슬림컷 젤리' 출시

혈당·체지방·배변 고민 해결

고춧가루·계피·흑후추 부원료 배합

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 프리미엄 이너뷰티 브랜드 '아일로(ILO)'가 혈당·체지방·배변 고민을 한 번에 관리할 수 있는 3중 기능성 다이어트 건강기능식품 '슬림컷 젤리'를 출시한다고 18일 밝혔다.

신제품은 지난해 출시된 아일로의 베스트셀러 '듀얼 슬림컷'을 스틱 젤리 형태로 선보인 제품이다. 기존 정제 형태의 '듀얼 슬림컷'이 식후 혈당 상승 억제와 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 2중 기능성을 갖췄다면, '슬림컷 젤리'는 배변 활동 원활 기능을 더해 3중 기능성으로 확장했다.

아일로 슬림컷 젤리 [사진=동아제약]

특히 아일로의 '빨간맛 다이어트' 컨셉을 그대로 적용했다. 고춧가루, 계피, 흑후추 등 엄선된 매운맛 부원료를 배합해 차별화된 포뮬러를 완성했다. 또한, 다이어트 중 자주 느끼는 '씹는 욕구'를 고려해 탱글한 젤리 속에 톡톡 터지는 치아씨드를 더해 간식을 먹는 듯한 식감과 든든한 포만감을 느낄 수 있도록 했다.

기능성 성분으로 난소화성말토덱스트린과 가르시니아캄보지아 추출물을 함유해 식후 혈당 상승 억제와 체지방 감소, 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있다.

아일로 슬림컷 젤리는 동아제약 공식몰인 '디몰(:Dmall)'과 네이버 브랜드스토어에서 구매할 수 있으며, 향후 CJ올리브영과 일본 큐텐 등으로 판매 채널을 확대할 예정이다.

동아제약 관계자는 "소비자들이 '듀얼 슬림컷'에서 만족했던 복합 기능성 컨셉과 아일로의 시그니처 다이어트 컨셉을 젤리 형태로 구현했다"며 "일상 속에서 간편하게 아일로만의 체감 가능한 이너뷰티 솔루션을 경험해보길 바란다"고 말했다.

한편, 프리미엄 이너뷰티 브랜드 아일로는 동아제약의 R&D역량을 바탕으로 스킨케어와 슬리밍 라인을 전개하며, 건강한 아름다움을 위한 다양한 이너뷰티 솔루션을 제안하고 있다

sykim@newspim.com