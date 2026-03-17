장동혁, 오세훈 후보 등록에 "멋진 경선 기대...승리 위해 힘 모아주길"

장동혁 대표 "이기는 선대위 구성할 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 17일 오세훈 서울시장의 공천 신청 결정에 대해 "멋진 경선을 치러주시고 서울시장 선거에서 꼭 승리할 수 있도록 함께 힘을 모아달라"고 당부했다.

장동혁 대표는 이날 맘편한특위 간담회 이후 기자들과 만나 "오세훈 시장님과 박수민 의원께서 공천 신청한다는 말씀을 들었다. 이제 서울시장 선거도 본격적으로 경선에 돌입하게 됐다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 17일 오후 서울 마포구 채그로에서 열린 맘(Mom)편한특별위원회 저출생영유아보육분과위원회 1차 현장 간담회에서 발언하고 있다. 2026.03.17 mironj19@newspim.com

장 대표는 오 시장이 출마를 공식화하며 당 차원의 변화가 없었다고 비판한 것에 대해 "지선 승리를 위해서 여러 말씀을 주신 거라고 생각하겠다"고 답했다.

그는 "결의문 채택 이후 나름대로 당의 변화를 위해서 노력하고 있지만 그 속도감이나 내용에 있어서 누구나 다 만족할 순 없다고 생각한다"고 말했다. 이어 "여러 상황 봐가면서 지선에서 승리할 수 있도록 더 많은 당의 변화와 혁신을 이끌어내도록 하겠다"고 강조했다.

선대위 구성 시점에 대해서는 "통상 선거에서 지선이든 총선이든, 공천이 마무리되는 시점쯤 선대위를 출범하게 된다"며 "공천을 최대한 빨리 마무리하고 후보들이 함께 뛰면서 지선 승리를 이끌어낼 수 있도록 이기는 선대위를 구성하겠다"고 설명했다.

장 대표는 "최고위나 당 지도부, 여러 의견들을 모아서 가장 잘 싸울 수 있는 선대위를 구성할 것"이라며 "이름이 어떻든 지선에서 승리할 수 있는 최선의 선대위를 구성하겠다"고 말했다.

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